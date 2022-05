Felfázásra hajlamosító élethelyzetek

A felfázásnak vagy hólyaghurutnak nevezett húgyúti fertőzést jellemzően baktériumok okozzák. Az esetek több mint háromnegyedében az E. coli nevű bélbaktérium áll a probléma hátterében, amely valamilyen módon bejut a húgycsőbe, azon keresztül pedig a húgyhólyagba. A jelenség sokkal nagyobb eséllyel alakul ki a nőknél, ennek pedig anatómiai okai vannak. A hüvelybemenet, valamint a végbél- és a húgycsőnyílás közötti kis távolság, illetve a női húgycső rövidsége miatt ugyanis jóval könnyebb dolguk van a kórokozóknak, mint a férfiak esetében.

A húgyhólyagba jutott kórokozók aztán nagyon hamar felhívják magukra a figyelmet. A baktériumok száma nagyjából 20 percenként megduplázódik, ez pedig kellemetlen tünetek megjelenéséhez vezet. Az árulkodó jelek közé tartozik a szokásosnál sűrűbben jelentkező, sürgető vizelési inger, a nehézkes, fájdalommal és csípő érzéssel járó vizeletürítés, valamint az erős, kellemetlen szagú, esetenként sötét és zavaros vizelet is.

A fertőzés kialakulásának vagy kiújulásának megelőzése szempontjából nem árt tudni, milyen tényezők fokozzák a hólyaghurut kockázatát. Az alábbiakban a leginkább hajlamosító körülményeket vesszük sorra.

Kevés folyadék fogyasztása

Ha nem juttatunk elegendő folyadékot a szervezetünkbe, akkor a szükségesnél kevesebbszer jelentkezik majd a vizeletürítési inger, tehát a kelleténél ritkábban ürülnek ki a vizelettel együtt a méreganyagok és a kórokozók. Minél sűrűbb a vizelet és minél több ideig van a hólyagban, annál ideálisabb környezet alakul ki a baktériumok szaporodásához. Ezért nagyon fontos ügyelni arra, hogy mindennap megigyunk legalább 2 liter folyadékot, amelynek túlnyomó része lehetőleg csapvíz, ásványvíz vagy édesítés nélküli tea legyen. Az alkohol és a koffein bevitelét pedig minimalizáljuk.

Tévhit, hogy csak a hidegben fázhatunk fel. Fotó: Getty Images

A vizelet tartogatása

A bőséges folyadékfogyasztás mellett legalább ennyire lényeges az is, hogy ne tartogassuk a vizeletet. A pangó vizeletben ugyanis gyorsan szaporodnak a kórokozók. Tehát amennyiben vizelési ingert érzünk, menjünk mielőbb a vécére, és ha már ott vagyunk, biztosítsunk elegendő időt arra, hogy a hólyag teljesen kiürüljön.

Aktív nemi élet

Az aktív nemi élet is fokozott kockázatot jelent a húgyúti fertőzések kialakulására. Mivel a nők húgycsőnyílása a hüvelybemenethez igen közel helyezkedik el, ezért a hüvely baktériumai az aktus közben könnyedén átjuthatnak a húgycsőbe, a pénisz ütemes mozgása pedig elősegíti, hogy a kórokozók gyorsabban haladhassanak a húgyhólyag felé. A gyakori partnerváltás és óvszer nélküli szeretkezés még tovább növeli a veszélyt. A hólyaghurut kialakulásának rizikóját azonban csökkenthetjük, ha minden szexuális együttlét előtt és után kiürítjük a húgyhólyagunkat, a szeméremtestet és környékét pedig megtisztítjuk.

Változókor

Az idősebb nőknél a menopauzához köthető hormonális változások jelentik a legnagyobb rizikót a hólyaghurut kialakulására. A változókorba lépve ugyanis csökkenni kezd az ösztrogén szintje, ennek következményeként pedig a húgyutak hámja sorvadásnak indul, így fogékonyabbá válunk a fertőzésekre.

Helytelen vécéhasználat

Nőként az egyik legfontosabb vécéhasználati szabály, amelyet meg kell tanulnunk, az elölről hátrafelé irányuló törlés. Így ugyanis a töredékére csökkenhetjük annak esélyét, hogy a hüvelyből és a végbélből baktériumok jussanak a húgycsőbe. Erre székelés után különösen ügyelnünk kell. A rizikót azzal is mérsékelhetjük, ha nemcsak vécéhasználat után, hanem előtte is kezet mosunk. Ezzel elkerülhetjük, hogy kórokozókat juttassunk a fehérneműnkre és a nemi szervünkre.

A férfiaknak sem árt ügyelniük

Bár már fentebb említettük, hogy a hólyaghurut a nők körében jóval gyakrabban fordul elő, ez még nem jelenti azt, hogy a férfiak védve lennének. Az erősebb nem képviselőinek is ügyelniük kell például a bőséges folyadékbevitelre, ahogy arra is, hogy ne tartogassák a kelleténél tovább a vizeletet. Férfiak esetében a hólyaghurut rizikóját jelentősen növeli a kezeletlen prosztata-megnagyobbodás is, így erre is érdemes nagyobb figyelmet fordítaniuk.

Mit tehetünk?

Egyes esetekben a gyógyuláshoz elegendő a bőséges folyadékfogyasztás, valamint a higiéniai alapszabályok betartása. A patikákban recept nélkül beszerezhető készítményekkel ugyancsak elősegíthetjük a mielőbbi felépülést. Jó szolgálatot tehetnek például a medveszőlőlevél-kivonatot tartalmazó növényi gyógyszerek. A medveszőlőlevél gyulladáscsökkentő, antibakteriális és fertőtlenítő hatásával járul hozzá ahhoz, hogy mérséklődjenek az enyhe húgyúti fertőzésekre utaló, kellemetlen tüneteink.

Ha panaszaink nem enyhülnek néhány napon belül, esetleg hidegrázás, láz, véres vizelet, hányás, derékfájdalom is jelentkezik, akkor mindenképpen forduljunk orvoshoz. A szakember ilyenkor jellemzően antibiotikumos kezelést javasol, rendszeresen visszatérő hólyaghurut esetén pedig alapos kivizsgálásra is szükség lehet. A húgyúti fertőzésekre ugyanis hajlamosíthatnak egyes betegségek – például a daganat, a cukorbetegség vagy a húgyhólyagsérv –, tehát érdemes utánajárni, hogy nem ezek valamelyike áll-e a sűrűn kiújuló probléma mögött.