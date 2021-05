Fájdalom szex után: ez okozhatja

A fájdalmas közösülést az orvosi szaknyelv diszpareunia néven emlegeti, hátterében fizikai és lelki okok egyaránt meghúzódhatnak. Élete során a nők többsége maga is átéli, milyen az együttlét közben jelentkező kellemetlenség, egy egyszeri alkalom önmagában még nem ad okot az aggodalomra. Azonban, ha a panasz rendszeresen jelentkezik, emiatt pedig már nem is kívánjuk a szexet, érdemes orvoshoz fordulni, aki a kiváltó oknak megfelelő terápiával újra élvezetessé teheti számunkra az együttléteket. A Women's Health magazin segítségképpen egy csokorba gyűjtötte a leggyakoribb okokat, amelyek fájdalmassá tehetik a szexet, ezeket tekintjük át mi is az alábbiakban.

Fertőzés

A közösülés közben és/vagy után jelentkezőfájdalomjellemzően valamilyen hüvelyi fertőzésre utal. Nem kell egyből a legrosszabbra gondolni, könnyen lehet, hogy egy egyszerű Candida-gomba áll a háttérben, de a szexuális úton terjedő fertőzések, például a chlamydia, a gonorrhoea vagy az intimherpeszis okozhatnak fájdalmas pillanatokat. Ha erre gyanakszunk, netán a fájdalom mellett egyéb tüneteket (viszketést, bőrelváltozásokat) is tapasztalunk, mihamarabb keressük fel az orvost, és buzdítsuk erre a partnerünket is, hogy megelőzhessük az oda-vissza adogatott fertőzést.

Ha a szex utáni fájdalom rendszeres probléma, indokolt lehet az orvosi kivizsgálás. Fotó: Getty Images

Hormonális változások

Ha a női hormonrendszer kényes egyensúlya elbillen, az testszerte érezteti a hatását, nem kivétel ez alól az intim tájék sem. Különösen szülés után és a változókorba lépéskor gyakori, hogy a nők hüvelyszárazsággal küzdenek, ami fájdalmassá és már-már élvezhetetlenné teszi a szexet. Az ösztrogénszint csökkenésével ugyanis kevesebb hüvelyi váladék termelődik, emiatt a behatolás kellemetlen, fájdalmas lehet, sőt akár kisebb sérülések is kialakulhatnak a hüvely falán. Ez a fertőzések kockázatát is növeli, ezért fontos, hogy ne hanyagoljuk el a hüvelyszárazság problémáját.

A szexuális izgalom hiánya

Nagyobb hormonális hatások nélkül is előfordulhat, hogy a hüvely nem termel elég váladékot, emiatt ugyanúgy fájdalmassá válik az együttlét. Minél kevésbé jönnek izgalomba a hölgyek, annál szárazabbak maradnak az intim területek, ezért is fontos, hogy kellő időt szánjunk az előjátékra, a szexuális izgalom fokozására. Könnyen áthidalhatjuk a problémát, ha bevetünk valamilyen síkosítót, melyek könnyebbé és élvezetesebbé teszik az együttlétet.

Allergia

Ritkán, de előfordulhat, hogy valamelyik szexuális segédeszközre vagyunk allergiásak - ez lehet az óvszer, a síkosító, egy szexjáték vagy akár a párunk intim piercingje is. Erre a fájdalom mellett a bőrpír és a heves viszketés hívhatja fel a figyelmet. A latexallergia a lakosság 1-5 százalékánál mutatható ki, az érintettek latexmentes óvszerrel vagy egyébfogamzásgátlóeszközzel védekezhetnek a nem kívánt terhesség ellen.

Heves együttlét

Előfordulhat, hogy a szokásosnál erőteljesebben ragadott magával a hév, és a durva együttlét miatt jelentkezik fájdalom az intim tájékon. Ilyenkor az erőteljes súrlódás hatására apró sérülések alakulnak ki a hüvelyhámon, emiatt az átmenetileg irritált és érzékeny lehet. Ha a párunk átlagon felüli méretekkel rendelkezik, könnyen lehet, hogy behatoláskor eléri a méhnyakunkat, ami ugyancsak fájdalmat okozhat. Ez esetben érdemes olyan pozitúrákkal kísérletezni, ahol a nő irányíthatja azt, milyen mély legyen a behatolás, hogy mindkét fél számára egyaránt élvezetes legyen az összebújás.

Rejtőzködő probléma

Ha az együttlét után nemcsak a hüvelyben, hanem a medencetájékon is erős fájdalom, alhasi görcsölés jelentkezik, netán vérezni kezdünk, mindenképp keressük fel az orvost! Van rá esély ugyanis, hogy valamilyen komolyabb egészségügyi probléma húzódik meg a háttérben. Ilyen lehet például a kismedencei gyulladás és az endometriózis, de az is előfordulhat, hogy egyfibrómavagy mióma okozza a gondot.

Így enyhíthetjük a fájdalmat

A keserűsós ülőfürdő nyugtató és gyulladáscsökkentő hatású, egy kád fürdővízhez keverjünk egy csésze keserűsót, és ebbe üljünk bele. Az illatosított fürdősókat, fürdőbombákat ilyenkor kerüljük, mert még jobban irritálhatják a hüvelyt. Ha duzzadt és piros a szeméremtájék, akár a jegeléssel is megpróbálkozhatunk, csak arra figyeljünk, hogy a jég ne közvetlenül érintkezzen a bőrünkkel. Emellett érdemes az együttlét utáni napokban jól szellőző, pamut fehérneműt hordani, hogy elősegítsük a mihamarabbi regenerálódást. Ám ha a fájdalom pár nap után sem enyhül, netán annyira felerősödik, hogy a mindennapi életvitelünket is akadályozza, mindig keressük fel az orvost!