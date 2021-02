Komoly tévhitek az endometriózisról

Egy tanulmányból kiderül, hogy akár hét év is eltelhet, amíg egy nő felismeri az endometriózist, mert tünetei más megbetegedésekre is jellemzőek lehetnek. Például az irritábilis bél szindrómát, vagy a kismedencei gyulladásos betegségeket is hasonló szimptómák kísérhetik.

Azendometriózissokkal több, mint erős menstruációs fájdalom. Fotó: Getty Images

Éppen azért, mert sok nőt érint, és igen kellemetlen, fájdalmas rendellenesség, az endometriózis körül különféle mítoszok alakultak ki, amelyek tudománytalanul, a tényeket elferdítve magyarázzák a betegséget, megakadályozva, hogy egyes érintettek időben segítséget kérjenek és kapjanak. Az alábbiakban öt ilyen mítoszt tekintünk át.

1. mítosz: a tünetek csak súlyos menstruációt jeleznek

Az endometriózisban szenvedő nők néha nem ismerik fel, hogy menstruációjukat kísérő tüneteik nem egy normális, átlagos vérzés velejárói, és amikor mégis segítséget kérnek, előfordul, hogy azzal utasítják el őket: túlreagálják a dolgot. De valójában az erős menstruációs görcsöknél jóval komolyabb dolog történik a szervezetükben. Az egyik elmélet szerintfájdalomazért jelentkezik - különösen akkor, ha az endometrium-szerű szövet a méhen kívül van - mert folyamatosan reagál a hormonális jelekre, gyulladást és fájdalmat okozó vegyületeket termel.

h i r d e t é s

Valójában a menstruációs ciklus során ez az endometrium-szerű szövet megvastagszik és végül vérzik. De ellentétben a méh endometriumszövetével, amely havonta képes a hüvelyen keresztül kiürülni, az elvándorolt szövetekből származó vérnek nincs hova távozni. Ehelyett az érintett szervek és szövetek közelében gyűlik össze, irritálva azokat és gyulladást okozva. Ennek eredménye a fájdalom, és bizonyos esetekben egy hálószerű hegszövet kialakulása, amely összeragaszthatja a szerveket. Ez már önmagában is komoly fájdalmat okozhat mozgás vagy szex közben.

2. mítosz: az endometriózis csak a medence régióját érinti

Az endometriózis növekedésének leggyakoribb helyei a medencén belül vannak, például a méh, a hólyag és a petevezetékek külső felületén. De endometriózis bárhol előfordulhat a szervezetben. Ritkán, de találtak már endometrium-szerű szövetet a tüdőben is.

3. mítosz: az endometriózis mindig fájdalmas

Nem minden érintett érez fájdalmat. Nem ritka, hogy egy nő csak azután tudja meg, hogy endometriózisban szenved, miután elkezdik vizsgálni, mert például csak nehezen esik teherbe. Az endometriózis ugyanis ameddőségegyik legfőbb oka. Az állapot megnöveli a vetélés és más terhességi problémák valószínűségét is. Jó hír azonban, hogy az endometriózisban szenvedő nők többsége képes gyermeket a világra hozni.

4. mítosz: az endometriózis megelőzhető

Az endometriózisnak nincs egyértelműen ismert oka, ezért jelenleg nincs ismert módszer a megakadályozására. Amerikai kutatások szerint vannak bizonyos lépések, amelyek segítenek csökkenteni a test ösztrogénszintjét, és mérsékelhetik a megbetegedés kockázatát. Az ösztrogén például elősegítheti az endometriózis növekedését és felerősítheti a tüneteit. De az ösztrogénszint csökkenthető jól megválasztott fogamzásgátló módszerrel, a túlsúllyal küzdők pedig fogyással és rendszeres testmozgással sokat tehetnek a megelőzésért.

5. mítosz: menopauza után az endometriózis mindig javul

Bár az endometriózis tünetei menstruáció alatt jelentkeznek leggyakrabban, néhány nőnél a havi ciklusok vége után is jó ideig tartanak még. Habár a hormontermelés a menopauzán áteső nőknél lecsökken, de a petefészkek továbbra is termelnek kis mennyiségű ösztrogént. Az endometriózisos növekedés így továbbra is megjelenhet a hormonra reagálva, fájdalmat okozva az érintetteknek.

Az endometriózis tünetei sok nőnél javulnak, de a menopauza nem mindenki számára nyújt megkönnyebbülést. A menopauzán már átesett, továbbra is komoly fájdalommal küzdő nőknek segítséget jelenthet a műtét, amellyel eltávolítják az endometriózisos szöveteket, vagy megszüntetik a tapadásokat. De akár méheltávolításra vagy oophorectomiára (a petefészkek eltávolítására) is sor kerülhet. Ezek az eljárások azonban nem mindig szüntetik meg a fájdalmat. Léteznek hormonális terápiák is, de ezek kevésbé tűnnek hatékonynak a menopauzán átesett nőknél.

A hasi puffadás az endometriózis jellemző tünete. Ez annyira komoly lehet, hogy akár 4-6 hónapos terhesnek is tűnhet a beteg. Az érintettek nem érzik jól magukat a bőrükben, így a fájdalom és a teherbeesési nehézségek mellett az esztétikai probléma miatti érzelmi teherrel is meg kell küzdeniük. Hogy a puffadásnak mi a pontos oka, azt egyelőre nem tudják a szakemberek. A betegség ugyanis igen komplex, minden nő szervezetére másképpen hat. Részletek!

Emellett a fájdalom és a tünetek visszaszorítására alkalmazhatnak még nem szteroidos gyulladáscsökkentőket, akupunktúrát, medencefenék fizikoterápiát és masszázst (amely a medencefenékkel, a medence belsejében lévő, tál alakú izmok csoportjával foglalkozik, megtámogatva a hólyagot, a beleket, a végbelet és a méhet), kognitív viselkedésterápiát, stresszkezelést, illetve életmódváltást. Utóbbi rendszeres testedzéssel, egészséges alvási ütemtervvel és egészséges, kiegyensúlyozott étrend fenntartásával segíthet jobban megbirkózni az endometriózissal kapcsolatos stresszel, fájdalommal.