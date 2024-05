Méhrajhoz vonultak ki a tűzoltók Szeged belvárosában

Hatalmas méhraj keltett riadalmat Szeged belvárosában - írja a Sokszínű Vidék. A riadalmon és némi forgalmi akadályon kívül azonban más baj nem történt, a méhek nem támadtak emberre.

A beszámoló szerint több járókelő is jelentette, hogy a forgalmas Anna-kút környékén, egy fa tetején két méhraj is megtelepedett. Az esetet a Csongrád-Csanád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság is megerősítette a Szeged365 megkeresésére. Mint írták, a helyszínre két tűzoltóautóval vonultak ki a katasztrófavédelem munkatársai, majd egy méhész a létrán felmészva távolította el a méheket.

A rovarok nem támadtak meg senkit, a cikkben megszólaló méhész szerint féltik és védik a méhkirálynőt, de csak vészhelyzetben védekeznek.