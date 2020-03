Méhnyakrák: figyelmeztető jelek

Az abnormális vérzés gyanús

Érdemes azonban odafigyelni bizonyos jelekre, és ha ezeket tapasztaljuk magunkon, mindenképpen! Azonban ne essünk pánikba, a tünetek nemcsak daganatot jelezhetnek.Az abnormális hüvelyi vérzés többek között hormonális rendellenesség, kismedencei gyulladás, fertőzés miatt alakulhat ki, de méhnyakrák is okozhatja, mert a károsodott szövetekben új kapillárisok keletkezhetnek, melyek könnyen megrepedhetnek és vérzést okozhatnak. Ez a vérzés jelentkezhet menstruációk között,. A szokatlanul erős és a korábbinál hosszabb menstruációs ciklus is fontos jelzés lehet. Ennek oka a méhnyak irritációja is lehet.