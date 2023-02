Hüvelyfertőzések: mindent a lactobacilluskúráról

Akárcsak az emésztőrendszer, úgy a hüvely is bővelkedik hasznos baktériumokban, melyek közül a lactobacillusok a legismertebbek. A lactobacillusok tejsavat termelnek, így segítenek fenntartani a hüvely savas kémhatását, amely normál esetben 3,8–4,5 között van (a savas PH megakadályozza a kórokozók növekedését, szaporodását). Ráadásul a lactobacillusok közvetlenül is hozzákapcsolódnak a káros baktériumokhoz, elpusztítva őket - magyarázta Józan Gyöngyi, a Nőgyógyászati Központ nőgyógyász-sebésze.

Intim egészségünket számos tényező befolyásolhatja. Fotó: Getty Images

Az intim egészség megőrzésében igen nagy szerepe van a megfelelő PH-nak. Viszont számos olyan tényező van (egyebek mellett terhesség, menopauza, menstruáció, túl sok irrigálás, aktív szexuális élet, bizonyos gyógyszerek, például antibiotikumok hatása), amely kibillentheti a kényes egyensúlyt. A lactobacillusok mennyisége csökkenhet, ez pedig a káros mikroorganizmusok elszaporodását, intim fertőzés kialakulását eredményezi.

A lactobacilluskúra önmagában nem mindig elég

A lactobacillusokat széles körben alkalmazzák a hüvelyi kórokozók elleni terápia részeként, sőt, prevenció gyanánt is. Utóbbi leggyakrabban antibiotikumkúra után hasznos, hiszen az antibiotikum nemcsak a “rossz”, hanem a “jó” baktériumokat is elpusztítja az emésztőrendszerben és a hüvelyben egyaránt. Ezért olyan gyakoriak antibiotikumkúra után az intim fertőzések, hiszen kevésbé hatásos a védelem.

Ha valaki hajlamos az intim fertőzésekre, évente egyszer-kétszer ajánlott lactobacilluskúrát alkalmaznia, főleg nyáron, a strandolós időszakban. Ennek káros hatása nincs, és történhet szájon át szedhető tabletta vagy hüvelykúp formájában egyaránt.

Jelek, amelyeket nem szabad figyelmen kívül hagyni

Nagyon fontos, hogy amennyiben valaki fertőzés tüneteit észleli magán (bővebb intim folyást, amely megváltozott színnel, szaggal, állaggal; viszkető, égő érzéssel; alhasi fájdalommal; fájdalmas közösüléssel jár), mindenképpen forduljon orvoshoz. A hüvelyfertőzést vényköteles szerekkel is kezelni kell, nehogy komoly szövődmény alakuljon ki. Ráadásul gyakran nem tudni, milyen fertőzéssel állunk szemben, azt csak nőgyógyász tudja megállapítani. Ahogy azt is, van-e gyulladás, és ha igen, milyen mértékű - ismertette dr. Józan Gyöngyi.

Mivel fertőzést több minden is kiválthat (lehet bakteriális, gombás vagy vírusos eredetű), így nem mindegy, milyen terápiát alkalmazunk Sőt, sokszor tenyésztést is kell csináltatni, hogy célzottan lehessen támadást indítani az adott kórokozó ellen. Emellett, kiegészítő terápiaként sokat segíthet a lactobacillusok pótlása is. Sőt, ezt kell is alkalmazni, hiszen ha valaki ezt elmulasztja, igen gyakran megesik, hogy egyik fertőzésből következik a másik, mivel a lactobacillusokat is elpusztította az – amúgy indokolt – terápia.

A legfrissebb tartalmainkért kövess minket a Google Hírekben, Facebookon, Instagramon, Viberen vagy YouTube-on!