Hüvelyfertőzés: ezek a hajlamosító tényezők

A hüvelyflóra fő alkotóelemei azok a tejsavtermelő baktériumok, amelyek gondoskodnak a kórokozóknak ellenálló savas védőköpeny kialakításáról. Összetétele nem állandó, függ az életkortól, az életmódtól, a hormonváltozásoktól, de hatással van rá például az immunrendszer általános állapota is. A fertőzés leggyakrabban akkor jön létre, ha a benne található mikróbák egyensúlya felborul, és a természetes flórában kis számban megtalálható kórokozók elszaporodnak.

KERÜLJÜK A ROSSZUL SZELLŐZŐ, SZŰK, MŰSZÁLAS RUHADARABOKAT. FOTÓ: GETTY IMAGES

Amennyiben a Candida gombák kerülnek túlsúlyba, a hüvelyfolyás jellegzetesen sárgásfehér színűvé és túrószerűen darabossá, válik. A kórkép gyakran viszketéssel, valamint a szeméremajkak kipirosodásával, fájdalmával és enyhe duzzanatával is együtt jár. Ha az elszaporodó mikróbák nem gombák, hanem baktériumok, akkor a hüvelyváladék szürkés színű, általában kellemetlen, halszagra emlékeztető, amely jellemzően – de nem minden esetben – bőséges hüvelyfolyást okoz. Érdemes megemlíteni továbbá, hogy mindkét fertőzéstípus megnövelheti az esélyt a sűrűn jelentkező, fájdalmas vizeléssel járó hólyaghurut kialakulásának is.

Betegségek, gyógyszerek és táplálkozás

A hüvelyfertőzések elsődleges oka a hüvelyflóra egyensúlyának felborulása. Ez gyakran fordul elő például antibiotikumos kezelések következtében, az immunrendszer általános legyengülésekor, valamint bizonyos alapbetegségek – például diabétesz – szintén hajlamosíthatnak rá. Megjelenhet gyógyszermellékhatásként is, különösen hormontartalmú készítmények – például fogamzásgátló tabletták – illetve méhen belüli fogamzásgátlóeszközök növelhetik meg a fertőzések kialakulásának a kockázatát.

Tisztálkodás és öltözködés

A flórában élő jótékony tejsavbaktériumokat szintén veszélyeztetik a gyakori – és általában teljesen felesleges – irrigálások, a túlzásba vitt mosakodás, különösen akkor, ha ehhez hagyományos, lúgos szappant használunk. A nedves törlőkendők, valamint az illatosított intim betétek és tamponok szintén irritációt és a hüvelyflóra gyengülését idézhetik elő. Ha szeretnénk megelőzi a különböző fertőzéseket, ajánlott az öltözködésre is nagy hangsúlyt fektetni: lehetőség szerint kerüljük a rosszul szellőző, szűk, műszálas ruhadarabokat, valamint a tanga fazonú alsóneműk viselését. Alváshoz célszerű az alsónemű viselését elhagyni, helyette hűvösebb időben inkább válasszunk kényelmes, bő, pamut pizsamanadrágot. Figyeljünk arra is, hogy izzadás, strand, illetve uszodahasználat után az átnedvesedett ruhadarabokat cseréljük minél hamarabb szárazra, hiszen a meleg, párás környezet nagyban kedvez a kórokozók elszaporodásának.

A különböző hüvelyfertőzések sok esetben otthoni körülmények között is jól gyógyíthatóak, azonban a vény nélkül kapható készítmények többsége csak bizonyos kórokozóval szemben hatásos. Innen tudhatod, hogy bakteriális vagy gombás fertőzésed van.

Stressz, étkezés és nemi élet

Az immunrendszer átalános állapotát a stressz nagyban legyengítheti. Ha ennek oldására dohányzunk, vagy megnő a szénhidrát, illetve alkoholfogyasztás, akkor a különböző hüvelyfertőzések kialakulásának a kockázata még tovább emelkedik. A kórokozók elszaporodását okozhatja a túlzottan gyakori, intenzív szexuálisélet, a nem megfelelően kivitelezett anális közösülés, illetve a hüvelybe kerülő nyál is. Gyakran jelentkező hüvelyfertőzések esetén a menzesz alatti nemi élet egyáltalán nem javasolt, mivel ekkor a hüvelyflóra állapota jóval sérülékenyebb, ami még inkább megnöveli a kórokozók elszaporodására való hajlamot.

Kezeljük a kialakult fertőzést!

Fontos tudni azt is, hogy a hüvelyfertőzések nem csak kellemetlen tünetekkel járnak együtt, hanem szövődményként akár súlyos betegségeket – húgyhólyagot, vesét vagy méhet is veszélyeztető kórképeket –, meddőséget, terhesség esetén pedig vetélést vagy koraszülést okozhatnak. Súlyos, komplikált fertőzésnél – illetve várandósság során mindig – ajánlott minél előbb szakorvoshoz fordulni. Enyhébb tüneteknél azonban gyakran hatásosak azok a patikában vény nélkül kapható különböző gomba- vagy baktériumellenes készítmények is, amelyekkel a fertőzéseket otthoni körülmények között kezelhetőek.

Választhatunk célirányosan bakteriális vagy gombás fertőzésekre ajánlott hüvelytablettákat, -kúpokat és krémeket, ha pedig a tünetek kiváltó kórokozók beazonosítása nem egyértelmű, akkor célszerű olyan készítményt választanunk, amelyik mindkét típusú fertőzés esetén segítségünkre lehet. A kezelést követően szintén ajánlott a hüvelyflóra egészségének mielőbbi helyreállítás a patikában vény nélkül kapható – általában tejsav tartalmú – kúpok, krémek és gélek segítségével.