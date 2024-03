Innen tudhatod, hogy bakteriális vagy gombás fertőzésed van

Hüvelyfertőzésre akkor gyanakodhatunk, ha a váladék színe, szaga vagy állaga szokatlanná válik, amelyet egyéb kellemetlen tünetek is kísérhetnek. Ilyen lehet a viszketés, a tompa alhasi fájdalom, illetve – az általában nemi élet vagy vizelés közben fokozódó – égő érzés.

HA A HÜVELYVÁLDÉK SZÍNE VAGY SZAGA MEGVÁLTOZIK LEHET HÜVELYFERTŐZÉSSEL ÁLLUNK SZEMBEN. FOTÓ: GETTY IMAGES

A hüvelyfertőzés legfőbb oka

A hüvelygomba (vulvovaginalis candidiasis) és a bakteriális vaginózis nem tartoznak a fertőző nemi betegségek közé, a kórokozók nagytöbbségben nem kívülről – például nyilvános toalettek használatával vagy szexuális úton – kerülnek a szervezetbe. A betegséget kiváltó Candida gombák, és a gyulladáskeltő baktériumok a természetes hüvelyflóra részei, problémát csak akkor okoznak, ha valamilyen körülmény hatására kóros szaporodásnak indulnak. Ez a leggyakrabban akkor fordulhat elő, ha a flóra kényes egyensúlya felborul, a hüvelyt védelmező, tejsavtermelő Lactobacillusok száma lecsökken és a különböző gyulladáskeltő mikróbák kerülnek fölénybe. Ha a baktériumok szaporodnak el, bakteriális fertőzés alakul ki, ha pedig a gombák, akkor gombás hüvelyfertőzésről beszélhetünk.

Gombás vagy bakteriális hüvelygyulladás

A Candida gomba elszaporodására általában jól felismerhető jelek utalnak. Legjellegzetesebb tünete a fehér vagy sárgás színűvé váló, darabos, túrószerű, morzsalékos, szagtalan hüvelyfolyás, valamint emellett sokan tapasztalnak erőteljes viszketést, vagy a hüvelybemenet környékén érezhető égő fájdalmat, amely a szeméremajkak kipirosodásával és duzzanatával is együtt járhat.

A baktériumok által kiváltott gyulladás szintén a hüvelyváladék változását okozhatja, ami ekkor homogén állagú – nem darabos – a színe szürkésfehér, állaga híg, a szaga pedig kellemetlen, gyakran amóniára vagy halszagra emlékeztető. Mennyisége nem minden esetben bő, előfordul, hogy csak a közösülések után tapasztalható hüvelyfolyás. A bakteriális vaginózis is okozhat hüvelyfájdalmat, és a szeméremajkak duzzanatát, valamint – akárcsak a gombák elszaporodásánál – megnöveli az esélyét a sűrű, fájdalmas vizeléssel járó hólyaghurut kialakulásának is.

Célirányos kezelés

A gombák és a baktériumok által kiváltott fertőzések kezelése akkor hatékony, ha az adott kórokozó ellen hatásos készítményt alkalmazunk. Azonban előfordul, hogy a tünetek nem egyértelműek – vagy vegyes fertőzés alakul ki – ezért nehéz megtalálni a megfelelő terápiás módszert. Természetesen ebben az esetben kérhetjük a nőgyógyász segítségét, aki fizikai vagy szükség esetén laboratóriumi vizsgálatot követően felírhatja a kezeléshez szükséges készítményeket. Súlyos fertőzésnél vagy terhesség alatt kialakuló bármely folyás esetén a szakorvosi vizsgálat elengedhetetlen.

Azonban enyhébb, komplikációmentes esetben a gyógyszertárban vény nélkül is elérhetőek olyan kúpok, oldatok vagy krémek, amelyek nem csak gombák vagy baktériumok ellen, hanem egyszerre többféle kórokozókkal szemben is bevethetőek. Fontos hangsúlyozni, hogy a terápiát követően ajánlott a hüvelyflóra egészségének mielőbbi helyreállítás is. Ehhez hüvelykrémek, -kúpok, és gélek is rendelkezésre állnak, amelyek elősegítik a jótékony Lactobacillusok növekedését és ezáltal a kórokozóknak ellenálló – egészségesen kissé savas – pH-érték helyreállítását.