Ez állhat a cikluszavar mögött

A két egymást követő menstruációs vérzés első napjai közötti 28 nap a ciklus hossza, ebbe számítjuk bele a menstruációs vérzés 4-5 napját is. Aggodalomra semmi ok, ha valakinél ez eltolódik akár 4-5 nappal is (pozitív és negatív irányban egyaránt). A menstruációt bonyolult folyamatok befolyásolják, ezért az időnkénti eltérés teljesen természetes.

A 21 NAPNÁL GYAKORIBB, VAGY 35 NAPNÁL RITKÁBB MENSTRUÁCIÓ PROBLÉMÁRA UTAL.

A menstruációban átmeneti zavart idézhet elő:

stresszes életmód,

nem megfelelő táplálkozás,

gyógyszerek szedése: fogamzásgátló, hormonpótló kezelés, véralvadásgátló terápia,

életmódbeli változások: túlzásba vitt diéta, étkezési zavarok (anorexia, bulimia), extrém megerőltető sport, tartós stressz,

erőteljes fizikai aktivitás.

Fontos: a 21 napnál gyakoribb vagy 35 napnál ritkábban jelentkező menstruáció viszont már semmiképp nem számít normálisnak, akár komoly gondot is jelezhet.

Kórosnak tekinthető a probléma, ha a vérzés az átlagosnál jóval rövidebb vagy hosszabb ideig tart, rendszertelenül jelentkezik, nagyon fájdalmas, ha a vér élénk színű vagy alvadékos, illetve, ha a két menstruáció közötti időszak túl rövid vagy túl hosszú, vagy a menstruáció akár három hónapnál hosszabban elmarad.

Mi állhat a cikluszavar hátterében?

Méhtestet érintő elváltozások: mióma, polip vagy rosszindulatú méhnyálkahártya-daganat

Méhnyálkahártya-atrófia (sorvadás): menopauza, a petefészkek korai kimerülése



Endokrin betegségek: pajzsmirigy-alulműködés, véralvadási zavarok



Hipotalamusz – hipofízis eredetű: például magas prolaktinszint



Ovulációs problémák: PCOS



Mióma

A mióma egy sejtburjánzás, a méhizomból és rostos szöveteiből álló jóindulatú daganat. Leggyakrabban a méh simaizomszövetén keletkezik. Ez okozhat erősebb hasi görcsöket, fokozott vérzést is. A szervezetben az ösztrogéntúlsúly miatt kialakuló mióma az esetek többségében hormonális gyógyszerekkel kezelhető.

Petefészekciszta

A petefészekciszta gyakori oka a menstruáció kimaradásának. Ha a megérett petesejt nem lökődik ki a tüszőből, a tüszőfolyadék felszaporodik, és rendellenes, akár öt-tíz centiméter átmérőjű, többnyire folyadékkal teli, tömlőszerű képződmény alakul ki a petefészken, amely hormont termelve befolyásolhatja a ciklust. Hatására a menstruáció késhet, kimaradhat. Ha a ciszta nem szívódik fel magától néhány menstruációs ciklus alatt, orvosi beavatkozásra van szükség.

Méhpolip

A méhpolip a méhtestet bélelő nyálkahártya kóros túlburjánzása. Ez a sokakat érintő elváltozás jellemzően befelé, a méh ürege felé növekszik. Pontos oka nem ismert, valószínűleg hormonális eredetű, de krónikus gyulladáshoz társulva is kialakulhat. Gyakrabban jelentkező menstruációval, illetve közti vérzéssel hívhatja fel magára a figyelmet. A polip eltávolítása azért fontos, mert megléte akár meddőséghez is vezethet.

Prolaktin

A cikluszavarok egy részének hátterében a prolaktin nevű hormon túlságosan magas szintje áll. A prolaktint „anyasági” hormonnak is hívják, mert a kismamáknál a tejelválasztás serkentésében játszik fontos szerepet. A prolaktin kis mennyiségben állandóan jelen van a női szervezetben, ha azonban terhesség vagy szoptatás időszakán kívül is magas a szintje, akkor megzavarhatja a ciklust, amivel a fogantatást megakadályozhatja, vagy korai vetélést is okozhat.

A menstruációs problémák kezelésében napjainkra a barátcserje a legjobban dokumentált gyógynövény. Az elmúlt évtizedekben számos kutatás támasztotta alá, hogy a barátcserje képes enyhíteni a PMS okozta kellemetlen tüneteket is.

PCOS

A PCOS egy komplex kórkép, amely nem csupán nőgyógyászati problémákat okoz (menstruációs zavarok, ciszták a petefészekben, meddőség stb.), hanem az egész hormonháztartást befolyásolja. Jelenlegi kutatások szerint a meddőség egyik leggyakoribb oka.