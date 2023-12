A premenstruációs szindróma (PMS) elnevezés egy olyan tünetegyüttest takar, amely a 7-10 nappal a havivérzés előtt jelentkező fizikai, érzelmi, illetve viselkedésbeli panaszokat és változásokat foglalja magában. A panaszok általában a menstruációt megelőző héten jelentkeznek, majd a vérzés első napján rendszerint elmúlnak. Tapasztalatok szerint azoknál a nőknél is jelentkezhetnek a PMS tünetei, akik korábban méheltávolításon estek át, amennyiben maradt legalább egy működőképes petefészkük. Sőt, a tünetek jelentkezésében még az öröklődés is szerepet játszhat: ha édesanyánk vagy nővérünk PMS-ben szenved, akkor valószínűleg bennünket is érinteni fog.

A BARÁTCSERJE BOGYÓS TERMÉSÉT AZ ÓKOR ÓTA HASZNÁLJÁK. FOTÓ: GETTY IMAGES

A premenstruációs szindrómának 150 különféle tünete lehet: vannak köztük lelki panaszok, gyomor- és bélpanaszok, vegetatív zavarok, de akár bőrproblémák is. Az érintettek leggyakrabban ingerlékenységre, cukoréhségre, alvászavarokra, levertségre, puffadásra, alhasi görcsökre, mellfeszülésre és pattanásos bőrre panaszkodnak, de sokaknál fejfájás, hasmenés, hányinger és hányás is elő szokott fordulni.

A következőkben mutatunk öt olyan gyógynövényt, amelyek segíthetnek enyhíteni a PMS okozta panaszokat.

Barátcserje

A barátcserje bogyós termését az ókor óta használják kifejezetten női problémák kezelésére – például a termékenység fokozására vagy a menstruációs ciklus szabályozására. A modern tudomány az 1900-as évek elején kezdte kutatni a növény menstruációra, illetve menopauzára gyakorolt jótékony hatásait. A menstruációs problémák kezelésében napjainkra a barátcserje a legjobban dokumentált gyógynövény. Az elmúlt évtizedekben számos kutatás támasztotta alá, hogy a barátcserje képes enyhíteni a PMS okozta kellemetlen tüneteket is. A barátcserje nem tartalmaz hormont, helyette közvetett módon tud hatást kifejteni a szervezet természetes folyamataira, és elsősorban az agy dopaminreceptorainak stimulálásával képes hatni a menstruációs ciklusra. A legtöbb nőgyógyászati probléma – köztük a cikluszavar és a PMS – hátterében valamilyen hormonális zavar, a prolaktin szintjének megemelkedése vagy a progeszteron túl alacsony szintje áll.

Cickafark

A cickafark a menstruációs fájdalmak enyhítésében lehet a segítségünkre. A növényből készült teából érdemes a menstruáció előtti öt napban és a menstruáció ideje alatt is fogyasztani. A fájdalom enyhítése mellett a bőséges, rendszertelen vérzés normalizálására is alkalmas.

Pásztortáska

A pásztortáska ugyancsak ciklusszabályozó, vérzéscsillapító hatású gyógynövény. A pásztortáska a méhizmok stimulálásával a menstruációs fájdalmat is képes csökkenteni.

Réti palástfű

A réti palástfűből készült tea méherősítő és vérzéscsillapító, valamint szalicilsavtartalmának köszönhetően fájdalomcsillapító hatású is. Azt azonban fontos tudni, hogy hazánkban védett növény, ezért csak hatósági engedéllyel termesztett (gyűjtött) növény használható!

Citromfű

A citromfű nyugtató hatása sokaknál segíthet a premenstruációs időszak alatti hangulati hullámzások és az ideges feszültség csökkentésében, valamint a kiegyensúlyozottabb lelkiállapot megőrzésében. A citromfűvel ráadásul az enyhe alvászavarok is kezelhetők.

Premens – a barátcserje erejével

A koncentrált barátcserje-kivonatot tartalmazó Premens tabletta PMS és cikluszavar esetén is segíthet. A recept nélkül kapható, hormonmentes Premens tabletta gyógynövényi hatóanyagai pozitívan hatnak a női hormonális szabályozórendszer működésére. A Premens hatását és biztonságosságát több vizsgálat is alátámasztja, szemben a porított barátcserjét tartalmazó étrend-kiegészítőkkel, amelyekben ennek a gyógynövénynek az alkalmazását tiltják a gyógyszerészeti hatóságok.

VÉNY NÉLKÜL KAPHATÓ, BARÁTCSERJEKIVONAT-TARTALMÚ GYÓGYSZER. FOTÓ: PHYTOTEC HUNGÁRIA BT.

A Premens viszont ellenőrzött körülmények között termesztett és feldolgozott barátcserje terméséből készült, állandó és garantált minőségű és összetételű, valamint igazolt hatású kivonatot tartalmazó gyógyszer, amely vény nélkül, háromhavi kiszerelésben is kapható a patikában. A kezelés a ciklus bármelyik napján elkezdhető, szedését a menstruáció alatt is folytatni kell. Szedése legalább 3 cikluson át ajánlott, szükség esetén folytatható vagy panaszok esetén újrakezdhető.



