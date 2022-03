COVID-19: így hat a menstruációra a fertőzés és az oltás

Menstruáció pandémia idején: mutatjuk, miért borulhat fel a ciklus.

A menstruációs ciklust számos hormon irányítja, így nem csoda, hogy amikor egy kis hiba csúszik a gépezetbe, akkor könnyen felborul. Mivel stresszes helyzetekben komoly hormonális változások indulnak meg (nő például az adrenalin, a noradrenalin és a kortizol szintje), nem meglepő, hogy a nehezebb időszakok bizony összezavarhatják a női ciklust. Egy világjárvány pedig értelemszerűen nem kis stresszel jár, amelyet nemcsak magától a betegségtől valófélelemgenerál, hanem a pandémiából adódó nehézségek is (például a munkahely elvesztése vagy az attól való félelem, a gyerekek online oktatása, párkapcsolati nehézségek, stb.). Így a jelenlegei helyzet már önmagában, fertőzéstől és oltástól függetlenül is befolyásolhatja hormonális állapotunkat, így a menstruációs ciklust is - ismertette dr. Józan Gyöngyi, a Nőgyógyászati Központ nőgyógyásza.

A COVID-19 és a menstruáció

Először is fontos leszögezni, hogy bármilyen betegség okozhat átmeneti menstruációs zavart, ám azok, akik koronavírus-fertőzéssel küzdenek vagy küzdöttek, gyakrabban számolnak be vérzészavarokról, szokatlan véralvadásról (sok vérrög a menstruációs vérben), pecsételő vérzésről, illetve súlyosbodó PMS-ről (főleg afertőzésutáni 3-6 hónapban). Ennek oka a már említett stressz, amely könnyen hormonális zavarokat idéz elő, ráadásul a COVID-19 több tanulmány szerint is befolyást gyakorolhat a pajzsmirigy-funkciókra, amely szintén összefüggésben áll a menstruációs ciklussal.

h i r d e t é s

A koronavírus-vakcina beadatása után sokak ciklusa felborult.

Fotó: Getty Images

Az oltás is összezavarhatja a ciklust?

Sokan arról számolnak be, hogy a koronavírus elleni vakcina beadatása után felborult a ciklusuk. A szakértők azonban megnyugtatnak mindenkit, hogy ez csak a szervezet egyik normális, természetes reakciója, amit a stresszre és azimmunrendszermegbolygatására ad, tehát nem tekinthető komoly problémának. A szakértők emellett már azt a tévhitet is megcáfolták, miszerint termékenységi problémák léphetnek fel a védőoltás hatására.

Egyes kutatásoknak köszönhetően már arra is fény derült, hogy az oltás következtében a menstruációs ciklus hossza is megváltozhat. Egy tanulmányban ugyanis megfigyelték, hogy azok az emberek, akik mindkét oltási adagot ugyanabban a menstruációs ciklusban kapták, átlagosan két nappal növekedett a ciklus hossza a be nem oltott emberekhez képest - ám ez a változás is csupán átmeneti volt.

Mit tegyünk?

A nőgyógyász azt javasolja, hogy a koronavírus-fertőzést követően türelmesen várjuk meg, amíg a szervezetünk regenerálódni tud. Amennyiben továbbra is fennáll a panasz, érdemes kicsit egészségtudatosabban élnünk, tehát ügyelnünk a rendszerre, a megfelelő táplálkozásra, az elegendő alvásra és a jó stresszkezelésre. Ha pedig ez sem segít, akkor célszerű laborvizsgálatokkal ellenőrizni a kortizol és pár nemi hormon (ösztrogén, progeszteron, tesztoszteron, LH, FSH, SHBG, prolaktin) szintjét. Ebből megtudható, hogy jelen van-e komolyabb hormonzavar, amelyet esetleg kezelni szükséges.