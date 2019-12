Két menstruáció között ezért vérezhetünk

A kétmenstruációközött jelentkező vérzés leggyakoribb okait Dr. Diker Binyamin, a Duna Medical Center nőgyógyász szakorvosa ismerteti.

A korral jár

A menstruáció első éveiben nem mindig rendszeres a vérzés, idő kell, hogy beálljon. Ezért sokszor nehéz eldönteni, hogy pecsételésről van-e szó, vagy csak a ciklus zavaros még. Ezen kívül a menopauzát megelőző pár évben is előfordulhatnak hasonló tünetek. Ez a változó kor egyik jele, de azért érdemes ilyenkor is nőgyógyászhoz fordulni.

Lelki okok

Stressz miatt is jelentkezhet a ciklusok közötti vérzés. A depresszió, a szorongás, a gyakori aggódás és az álmatlanság is felboríthatja a belső rendet, de akár a hirtelen fogyás vagy hízás, bizonyos betegségek vagy a helytelen étrend is okozhat pecsételést. A menstruációs ciklus helyes működéséhez ösztrogén és progeszteron hormonokra van szükség. A stressz azonban kortizolt termel, amely csökkenti a két említett hormon kibocsájtását. Ez zavart okoz, és gyengébb, pecsételő vérzés jelentkezhet.

Stressz, hirtelen súlyváltozás vagyfogamzásgátlóis okozhat ciklus közti vérzést. Fotó: iStock

Fizikai okok

Ha a vérzés közvetlenül a szexuális együttlétek után jelentkezik, mindenképpen menjünk el nőgyógyászhoz, hiszen akár méhszájseb vagy méhnyakpolip is állhat a jelenség hátterében. Emellett számos fertőzés is okozhat vérzést - ezekhez gyakran társul láz, alhasifájdalomés kellemetlen szagú folyás is. A fertőzés lehet bakteriális vagy szexuális úton terjedő is, ezért nagyon fontos, hogy kivizsgáltassuk magunkat és a megfelelő kezelést kapjuk. Az ilyen jellegű megbetegedésekre általában antibiotikumot írnak fel.

Fogamzásgátló

A fogamzásgátló tabletták elkezdése után a nők felénél jelentkezik ciklus közti vérzés. Ez azonban az első 2-3 hónapban normális. Ha viszont 3 hónapnál tovább tapasztaljuk a pecsételő vérzést, ajánlott abbahagyni a tabletta szedését, és konzultálni a nőgyógyászunkkal a további védekezési lehetőségekről.

Daganat is lehet

Menstruáció előtti pokol: mi segít PMS-ben? A válaszért kattintson ide!

A két menstruáció közötti vérzés a jóindulatú méhdaganat (fibromióma) jele is lehet. A probléma kezelési módját a páciens kora is befolyásolja, valamint az is, hogy családtervezés előtt vagy után kell-e megkezdeni a terápiát. Egyes esetekben a gyógyszeres kezelés is elegendő, de akár műtétre is sor kerülhet. A beavatkozás során eltávolítják a méhizom rostjait, amelyből a daganat keletkezik. Legrosszabb esetben pedig a méh eltávolítására is szükség lehet. Emellett rosszindulatú daganat - például a méhtestrák - is okozhat menstruáció közti vérzést. Ha a vérzés pár napnál tovább tart és nem a ciklus közepén jelentkezik, mindenképpen keressük fel nőgyógyászunkat, aki a szövettan után meghatározza a kezelés módját.

Terhesség alatt

A várandós nők 20 százaléka az első trimeszter alatt is tapasztal vérzést. Ez párosulhat szédüléssel és hasi fájdalommal is - ilyenkor azonnal forduljunk orvoshoz! Azonban nemcsak az első 3 hónapban, hanem az egész terhesség alatt jelentkezhet pecsételés - az ilyen panaszok okát minden esetben ajánlott kivizsgáltatni.

A súlyfelesleg is okozhatja

A zsírszövetek ösztrogént állítanak elő. Túlsúly esetén a magas ösztrogénszint a méhnyálkahártya jóindulatú burjánzását is okozhatja, amelynek tünete lehet a ciklus közti vérzés is. Ez azonban ebben az esetben nemcsak pecsételő, hanem elhúzódó és erős vérzést jelent.

Mikor forduljunk orvoshoz?

Ha rendszertelen, két menstruáció közötti vérzést tapasztalunk, mindenképpen forduljunk orvoshoz. A nőgyógyász először a vérzés gyakoriságáról tesz fel kérdéseket - mikor kezdődött, esetleg szexuális aktus után jelentkezett-e. Aztán fontos elmondanunk, hogy tapasztaltunk-e más tüneteket - például lázat, hasi fájást vagy szédülést -, szedünk-e fogamzásgátlót, milyen gyakran használunk tampont, és mikor voltunk utoljára nőgyógyászati vizsgálaton. Ezek után egy ultrahangos vizsgálat következik, amely során a méhet, a petefészkeket és a méhnyálkahártyát nézi meg az orvos, tükör segítségével pedig a méhnyakat és a hüvelyt is ellenőrzi.