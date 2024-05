Koronavírus: új variáns miatt kell frissíteni az oltásokat

A JN.1 különbözik azoktól a variánsoktól, amelyeket a korábban frissített oltóanyagok megcéloztak, egyszersmind mára ez vált világszerte a domináns változattá – hívja fel a figyelmet keddi közleményében az Európai Unió gyógyszerfelügyeleti hatóságának szerepét betöltő EMA. Éppen ezért az ügynökség hivatalos ajánlásban azt javasolja a vakcinagyártóknak, hogy az oltások összetételét igazítsák az JN.1 variáns elleni védekezéshez a 2024/2025-ös oltási kampányra, így megőrizve az immunizálás hatékonyságát.

Az EMA ezzel együtt hangsúlyozza, hogy az Európai Unió tagállamai saját hatáskörükben döntenek majd arról, milyen vakcinációs programot folytassanak 2024-ben és 2025-ben, számításba véve az egyes országokban kialakuló járványügyi helyzetet.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) először 2023 augusztusában azonosította egy mintában a SARS-CoV-2-vírus JN.1 variánsát. Idén április 15-én pedig már arról számolt be jelentésében, hogy mind közül immár ez a variáns okozza a legtöbb új megbetegedést globálisan. Mindazonáltal a WHO így is alacsonynak minősítette a JN.1 jelentette közegészségügyi veszélyt.

Borítókép: Getty Images