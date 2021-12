PMS: mi történik ovuláció után és menstruáció előtt?

Az ovulációt követően az ösztrogén és a progeszteron hormonok szintje drámai csökkenésnek indul, és bár egyelőre nem teljesen tisztázott, de a kutatók szerint ez lehet a premenstruációs szindróma fő oka. Kiemelendő, hogy az ösztrogénszint csökkenése a szerotoninszintre is negatív hatással van. A szerotonin kiemelt szerepet játszik a hangulat, a szexualitás, az alvás, valamint az étvágy szabályozásában, így ha túl kevés van belőle, az előidézheti a PMS-hez köthető panaszok megjelenését. Természetesen amenstruációmegérkezésével (vagy legkésőbb pár nappal utána) a PMS elmúlik, mivel a hormonszintek ismét emelkedésnek indulnak.

A PMS változatos tüneteket okozhat, és minden nőnél máshogy jelentkezik. Fotó: Getty Images

Náluk nagyobb a kockázat

Mit nevezünk premenstruációs diszfóriás zavarnak? h i r d e t é s

Nagyobb lehet a PMS rizikója - és súlyosabbak a vele járó tünetek -, ha valaki stresszes életet él, dohányzik, keveset mozog, egészségtelenül eszik, a családjában már előfordult depresszió, illetve ha ő maga is szenvedett depresszióban, esetleg szülés utáni depresszióban. A tünetek a 30-as vagy 40-es életévek végén, a menopauza közeledtével, illetve a perimenopauza idején is erősödhetnek - ez különösen igaz azokra a nőkre, akik hangulatilag érzékenyen reagálnak a menstruációs ciklus alatti hormonszintváltozásokra (a PMS a menstruáció végleges elmaradásával, a menopauza után megszűnik).

Nem mindenkinél ugyanazok a PMS-tünetek mutatkoznak, és abban is lehet eltérés, hogy ki mennyire szenvedi meg ezt az időszakot. Ami a fizikai panaszokat illeti, a mellek megduzzadhatnak, érzékennyé válhatnak, székrekedés, hasmenés, puffadás, fokozott gázképződés, hasi görcsök, fej- vagy hátfájás tapasztalható, illetve a zaj- vagy fénytűrés csökkenése is előfordulhat. Pszichés tünetként ingerlékenység, fáradtság, alvási problémák, étvágytalanság vagy éppen fokozott étvágy, koncentrációs vagy memóriazavarok, feszültség, szorongás, depresszió, hangulatváltozások, valamint a szexuális vágy csökkenése jelentkezhet.

Bizonyos betegségek, állapotok - amelyek egyébként a PMS-sel számos közös tünetet mutatnak- súlyosbodhatnak a menstruáció előtti időszakban. Ilyen a többi között a depresszió, a szorongásos zavarok, a krónikus fáradtság szindróma, azirritábilis bél szindróma(IBS), a fájdalmas hólyag szindróma, a migrén és az allergia. Azok számára tehát, akik érintettek ezekben a kórképekben, még nehezebb lehet a PMS.

Nincs olyan teszt vagy vizsgálat, amelyet elvégezve azonnal kiderülne, hogy PMS-ünk van-e. Az azonban döntő lehet, hogy tüneteink pontosan mikor jelentkeznek, mennyire súlyosak és milyen mértékben befolyásolják a mindennapjainkat - ezért is lehet érdemes néhány hónapig írásban rögzíteni, mit tapasztalunk, mert ez segíthet a diagnosztizálásban. Nagy valószínűséggel PMS-ről van szó, ha a panaszok...

legalább három egymást követő menstruációs ciklusban, a menstruáció előtti öt napban jelentkeznek,

a menstruáció kezdete után négy napon belül megszűnnek,

és akadályoznak minket abban, hogy élvezzük/elvégezzük a szokásos tevékenységeinket.

Egyénre szabott terápia

Mivel a PMS mindenkit máshogyan érint, a terápia is egyénfüggő: az érintetteket annak megfelelően kezelik, hogy milyen tüneteket tapasztalnak és azok mennyire súlyosak. A panaszok enyhítése történhet életmódbeli változtatások bevezetésével és/vagy gyógyszerszedéssel.

Figyeljünk a rendszeres testmozgásra, a sport tudniillik javítja a hangulatot, a koncentrációt és csökkenti a fáradtságot. A változatos étkezés is fontos. A menstruáció előtti két hétben kerüljük a koffeint, a magas só- és cukortartalmú ételeket és italokat, így megelőzhetjük az emésztési panaszokat. Próbáljunk meg minden éjszaka legalább nyolc órát aludni: az alváshiány összefüggésbe hozható a depresszióval és a szorongással, így súlyosbíthatja a PMS tüneteit is, például a rosszkedvet. Szintén sokat segíthet a stresszkezelés. Erre számos technika létezik, így a jóga, a masszázs, a meditáció, a naplóírás, de jótékony hatású lehet egy baráti találkozó is. Végül, de nem utolsósorban, célszerű leszokni a dohányzásról.

A változatos tünetek kezelésére külön-külön is alkalmazhatunk vény nélkül kapható tünetenyhítő készítményeket (fájdalomcsillapító, gyulladáscsökkentő, görcsoldó stb.), illetve ma már olyan komplex szerek is kaphatóak recept nélkül a patikákban, amelyek egyszerre enyhítik a PMS testi és lelki tüneteit. Ajánlott a gyógynövényalapú, barátcserje-tartalmú gyógyszerek használata is, amelyek jótékonyan befolyásolják a hormonális szabályozórendszer működését. Amennyiben ezek sem segítenek, receptköteles gyógyszerekre lehet szükség. Az orvosok ilyenkor legtöbbször hormonálisfogamzásgátlótablettát, antidepresszánst, szorongásoldót, vízhajtót írnak fel.