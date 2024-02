A bakteriális vaginózis elsősorban a nők termékeny időszakában megjelenő betegség, amely különböző erősségű tünetekkel jelentkezhet. Oka a hüvelyflóra összetételének megváltozása, amely következtében az egészségesen savas kémhatásról gondoskodó Lactobacillusok száma lecsökken, a kórokozó baktériumoké pedig megnő. Bár ritkán jár együtt gyulladásra utaló jelekkel, társulhat hozzá gombás fertőzés is, ami színezheti a panaszokat.

A KEZELETLEN BAKTERIÁLIS VAGINÓZIS MEDDŐSÉGHEZ IS VEZETHET. FOTÓ: GETTY IMAGES

Bakteriális vaginózist jelezhet a bőséges, híg, szürkésfehér, kellemetlen, ammóniára vagy halszagra emlékeztető folyás, amely együttlétek után különösen intenzíven jelentkezik. Speciális esetben, ha gombás fertőzés is társul hozzá, akkor megjelenhet a nemi szervek duzzanata, kipirosodása, fájdalma, viszketése, hámsérülések, illetve fájdalmas vizelés is. Sajnos az sem ritka, ha a fertőzés tünetszegényen, szinte észrevétlenül zajlik. Ez történt Dorina esetében is, aki éppen ezért sokáig nem fordult vele orvoshoz, és ezért kellett majdnem lemondania élete legnagyobb álmáról: a saját gyermekről.

Enyhe tünetek – súlyos következmények

„Férjemmel, Leventével nagyon szerettünk volna gyermeket 30 éves korom előtt, de hiába tettünk meg ezért mindent, mégsem estem teherbe. Bő másfél év hiábavaló próbálkozás után végül a nőgyógyászomhoz fordultam tanácsért, aki először egy általános szűrést végzett. Ennek során észrevette, hogy bakteriális vaginózisom van, amiről én nem is tudtam” – emlékezett vissza Dorina, aki, bár többször tapasztalt a megszokottnál picit hígabb folyást, nem tulajdonított neki túl nagy jelentőséget, mivel más tünete nem volt

A nőgyógyásza azonban elmondta, hogy a kezeletlen fertőzés súlyos szövődményeket okozhat: következtében a méhnyálkahártya, valamint a petevezeték vagy a petefészkek gyulladása is kialakulhat. Ha bármelyik gyulladás hegesedve gyógyul, összenövések keletkezhetnek, amelyek a megtermékenyülést vagy a petesejt beágyazódását is gátolhatják. Az orvos Dorina esetében is krónikus, vélhetően már hosszabb ideje fennálló bakteriális vaginózist állapított meg.



„Dorina kezelése után újra próbálkozhattunk azzal, hogy természetes úton essen teherbe” – vette át a szót Levente. „Sajnos ez azonban továbbra sem sikerült, ami miatt a párom folyamatosan magát okolta. Hiába mondtam neki, nem tudhatta, hogy fertőzése van, azt pláne nem, hogy egy ilyen apróságnak tűnő gond ekkora problémát okozhat. Sokkal többet kellene erről a témáról beszélni, hogy legalább mások ne kerüljenek ilyen helyzetbe.”

A fiatal pár végül ismét orvoshoz fordult: számos kivizsgáláson estek át, aminek az eredményeként kiderült: csekély esélyük van arra, hogy természetes úton megfoganjon a gyermekük. Hosszas vívódás után a mesterséges megtermékenyítés mellett döntöttek, ami idővel végül jó választásnak bizonyult: Dorina teherbe esett, majd egészséges kisfiúnak adott életet.

Bizonyos betegségek gyógyulását különösen megnehezítheti, ha a pár tagjai egymással pingpongozva, oda-vissza adogatják egymásnak a kórokozókat. Előfordulhat ez a hüvelygomba vagy a bakteriális vaginózis esetén is?

A magzatot is veszélyeztetheti

Bár Dorina esetében a fertőzés a várandósság és a szoptatás alatt nem tért vissza, érdemes hangsúlyozni, hogy ellenkező esetben ez is komoly kockázatot jelenthetett volna. A terhesség alatt jelentkező bakteriális vaginózis növeli a vetélés és a koraszülés kockázatát. Éppen ezért, a hüvelyflóra egészségének megtartása érdekében óvakodni kell például a nem megfelelő – túlságosan ritka vagy éppen túl gyakori – mosakodástól, a hüvelyöblítők és fürdőolajok használatától, valamint kerülni kell a rosszul szellőző vagy átizzadt, átnedvesedett fehérnemű viselését.

A hüvelyflóra egészségének megőrzése célirányosan is támogatható. Érdemes olyan vény nélkül kapható készítményeket használni, amelyek biztonságosan és hatékonyan alkalmazhatóak várandósság alatt is. A különböző tejsav- és prebiotikumtartalmú krémek, gélek és kúpok kíméletes módon helyreállítják és fenntartják a hüvely élettani pH-értékét, és elősegítik a jótékony Lactobacillus-flóra növekedését, így természetes módon gátolják a kórokozók szaporodását.