A hüvelygomba (vulvovaginalis candidiasis) olyan gyakori, kiújulásra hajlamos kórkép, amely csaknem minden nőt érint élete során legalább egyszer. Tünetei általában jól felismerhetőek: szagtalan, fehér vagy sárgás színű, túrószerűen darabos folyással jár, amelyhez jellemzően viszkető, égő érzés társul. A betegség oka a hüvelyflóra természetes egyensúlyának felborulása, amely a benne élő jótékony tejsavtermelő Lactobacillusok számának vészes lecsökkenésével és a Candida-gombák elszaporodásával jár együtt.

Kevés eséllyel adható tovább

Fontos azonban tudni, hogy a hüvelygomba nem tartozik a nemi betegségek közé, ezért elsősorban nem szexuális úton terjed. Bár kiváltó oka, a Candida albicans ritkán valóban megbetegíthet férfiakat is, alapvetően a nemi szervükön található bőr – a hüvelyével ellentétben – szárazabb, ezért alapvetően nem jelent jó táptalajt a gombák számára. Férfiak esetében jellemzően akkor nő meg a kórkép kockázata, ha valamilyen egyéb alapbetegséggel – például cukorbetegséggel vagy fitymaszűkülettel – küzdenek, legyengült az immunrendszerük vagy antibiotikumos kezelés alatt állnak.

Ekkor a fertőzésre utalhat a fityma duzzanata, a makk kipirosodása, viszketése és fájdalma, valamint a vizeletürítés vagy közösülés közben jelentkező égő érzés a húgycsőben. Ebben az esetben valóban szükség van arra, hogy a pár mindkét tagja egy időben kapjon kezelést, a fertőzés ide-oda adogatása (pingpongozás) azonban ilyenkor sem jellemző. Férfiak esetében a terápia lehet helyi, gombaellenes kenőcsök formájában, vagy szájon át szedhető, vényköteles gyógyszerekkel. Nők számára pedig – a különböző krémek és gyógyszerek mellett – hüvelykúpok is rendelkezésre állnak, amelyek szintén hatékonyan visszaszoríthatják a kórokozó szaporodását.

A hüvelygomba kiegészítő kezelésére:

Ilyen készítmény a gyógyszertárban recept nélkül kapható hüvelykúp is, amely a hüvelygomba kiegészítő kezelésére ajánlott.

Tejsav- és a kamillából származó bizabolol-tartalma révén nem csupán a fertőzéssel járó tüneteket, a kínzó viszketést és az égő érzést enyhíti elég hamar, de a hüvely természetesen savas pH-ját is visszaállítja, ezzel megakadályozva a gombák szaporodását és újbóli megtelepedését, illetve segíti a hüvelyflóra regenerálódását. Különösen ajánlott gyakran kiújuló hüvelygomba esetén, akár az orvosi kezeléssel egyidejűleg, vagy azt követően.



A kórokozó baktériumok is elszaporodhatnak

A hüvelyflóra egyensúlyának felborulása nemcsak Candida-fertőzést, hanem bakteriális vaginózist is okozhat. Ekkor a hüvelyben nem gombák, hanem kórokozó baktériumok indulnak szaporodásnak. Legjellemzőbb tünete a szürkésfehér színű, bőséges, híg, halszagra emlékeztető hüvelyfolyás, amelyhez esetenként csípő, viszkető érzés is társulhat. A betegséget fontos mielőbb kezelni, hiszen olyan szövődményeket okozhat, mint például a húgyúti, petefészek- vagy méhnyálkahártyagyulladás, ami akár meddőséget vagy koraszülést is előidézhet. Bakteriális vaginózis esetén azonban nem mindig van szükség helyileg vagy szájon át szedhető antibiotikumra: gyakran az is elegendő, ha gondoskodunk a hüvelyflóra savas kémhatásának visszaállításáról, valamint a természetes védelmét biztosító Lactobacillusok számának tartós fennmaradásáról.

Bakteriális vaginózis kiegészítő kezelése:

Erre kiválóan alkalmas lehet a tejsavas hüvelykrém, amely nemcsak a bakteriális vaginózis megelőzésében segíthet, hanem a kezelés kiegészítéseként enyhíti a már kialakult fertőzés tüneteit is. Hármas védelmet nyújt: helyreállítja a hüvelyi pH-t, gátolja a kórokozók megtelepedését, megfelelő életteret és táplálékot biztosít a jótékony baktériumok számára.

A hüvelykrém egyedülálló összetevőkkel rendelkezik: tejsavat, a Lactobacillusokat tápláló prebiotikumot (maltodextrin), valamint a savas kémhatásról azonnal gondoskodó C-vitamint (aszkorbinsav) is tartalmaz. A gyógyszertárban vény nélkül kapható praktikusan és higiénikusan adagolható a dobozában található, egyszer használatos applikátorok segítségével. Várandósság és a szoptatás időszakában is biztonságosan alkalmazható. Használatáról ne felejtse el a nőgyógyászát tájékoztatni!



