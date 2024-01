Orrspray: ezért fontos, hogy tartósítószermentes legyen

Nátha, influenza, koronavírus-fertőzés: az őszi-téli időszakban szinte egymást érik a légúti megbetegedések. Emellett a kinti hideg, és a fűtés miatt száraz beltéri levegő is igencsak próbára teheti az orrnyálkahártyánkat. Ilyenkor tehát könnyen állandó vendégünkké válhat az orrdugulás, amelyet jobb minél előbb kezelni, ha nem akarunk megkockáztatni egy súlyosabb szövődményt, például orrmelléküreg-gyulladást.

Miért fontos a szabad orrlégzés?

Az orrunk a légzésen és a szagláson kívül számos egyéb fontos szerepet is ellát. Biztosítja például azt is, hogy a rajta keresztül beszívott levegő megfelelő hőmérsékletű és páratartalmú legyen, miközben kiszűri a port és az egyéb szennyezőanyagokat minden egyes lélegzetvételünknél.

AZ ORRDUGULÁS MEGSZÜNTETÉSÉBEN FONTOS SZEREPE VAN AZ ORRSPRAYNEK. FOTÓ: GETTY IMAGES

Ha orrdugulással küzdünk, akkor a túlélési ösztönünk azt diktálja, hogy álljunk át a szánkon keresztül történő légzésre. Csakhogy ilyenkor a szűrés nélküli, hideg és száraz levegőt szívjuk a tüdőnkbe, ez pedig rossz hatással van a nyálkahártyára, ráadásul a súlyosabb – akár krónikus – légúti megbetegedések kialakulásának kockázata is jelentősen megnő így.

Az orrdugulás másik komoly veszélye, hogy a megduzzadt orrnyálkahártya miatt nehezebben ürül az orrváladék, ez pedig zöld utat adhat a kórokozók féktelen szaporodásának. Ha néhány napnál hosszabb idegig elhúzódik az orrdugulás, az már elegendő időt biztosít az arc- és homloküreg-gyulladás, vagy a fülkürthurut kialakulásához is.

Ezt kell tudnia egy jó orrspraynek

Az orrcseppek és orrsprayk célja tehát kettős: az orrnyálkahártya-duzzanat csökkentése, valamint a váladékürülés megkönnyítése. Az orrseppeket azonban sokan nem szeretik, hiszen az orrba csepegtetett oldat gyakran azonnal lecsorog a garatra. Az orrsprayken azonban olyan szórófej található, amely finom cseppekké porlasztja és az orrüreg belsejébe juttatja a hatóanyagot tartalmazó folyadékot. Így a szer valóban ott tud hatni, ahol a leginkább szükség van rá.

Mivel az orrdugulás akár a nyugodt éjszakai alvást is megakadályozhatja, ráadásul a fentebb felsorolt veszélyeket is magában rejti, jogos igényünk, hogy az orrspray gyors és hosszan tartó hatást fejtsen ki. Ez szerencsére nem csak álom, ugyanis valóban léteznek olyan termékek, amelyek perceken belül képesek lelohasztani az orrnyálkahártyát, és akár 8-12 órán át hatnak. Ha tehát közvetlenül lefekvés előtt juttatunk 1-2 fújásnyi orrsprayt mindkét orrnyílásba, azzal garantálhatjuk a zavartalanul átaludt éjszakát, amely egyebek mellett a gyorsabb gyógyulás érdekében is elengedhetetlen.

Szervezetünk a felső légutakon keresztül juthat hozzá a működéséhez elengedhetetlen oxigénhez, emellett azonban a külvilágból érkező kórokozók kiszűrése is fontos feladata. Mutatjuk, miért fontos, hogy immunrendszerünk előretolt védvonalának egészségét megőrizzük.

Amikor a kevesebb több

Sok Magyarországon forgalmazott orrcseppben és orrsprayben megtalálható a benzalkónium-klorid nevezetű tartósítószer. Fontos tudni azonban, hogy már több vizsgálat is igazolta, hogy ez az anyag hosszú távú használat esetén tartós orrnyálkahártya-károsodást okozhat, valamint jelentősen emelheti az orrsprayfüggőség kialakulásának esélyét is. Ha tehát szeretnénk ezeket elkerülni, akkor jobban járunk, ha inkább tartósítószer-mentes készítményt keresünk – szerencsére már ilyen orrspray is elérhető a hazai patikákban. A választáshoz bátran kérjünk segítséget a gyógyszerészektől. Főleg akkor érdemes meghallgatni a szakértők véleményét, ha kisgyermeknek vásárolnánk orrsprayt, ők ugyanis nem használhatják bármelyik készítményt.