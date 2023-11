Orrspray-függőség: mikor alakul ki, és mit tehetünk, hogy elkerüljük?!

Sok orrcseppen és orrspray-n fel van tüntetve, hogy orvosi előírás nélkül maximum 7 napig alkalmazható. Ezt sajnos sokan nem tartják be, aminek aztán súlyos következményei lehetnek: ha az orrnyálkahártya duzzanatát lohasztó hatóanyagos orrspray-ket és orrcseppeket többször használjuk, mint napi 3-4 alkalom, és jóval tovább, mint egy hét, akár orrcsepp, és orrspray-függőséget is okozhatnak!

A TÚLZÁSBA VITT ORRCSEPP VAGY ORRSPRAY-HASZNÁLAT FÜGGŐSÉGHEZ VEZETHET. FOTÓ: GETTY IMAGES

Mit tehetünk, hogy elkerüljük a függőséget?

Orrcsepp- és orrspray-függőség esetén feltétlenül fül-orr-gégész szakorvoshoz kell fordulni, hogy az anatómiai elváltozásokat kizárja. Az orrsövényferdülés, a krónikus orrmelléküreg-gyulladás, az orrpolip, allergia vagy ritkán daganatok ugyanis okozhatnak olyan megfázáshoz hasonló tüneteket, amikor az érintettek orvosi vizsgálat nélkül kezdenek el használni patikában, recept nélkül kapható szereket.

Állandó orrdugulás, gyakori orrvérzés, irritált nyálkahártya: ezeket a tüneteket a vény nélkül kapható orrspray-k túlzásba vitt használata is okozhatja. Az orrcseppfüggőség orvosi felügyelet mellett, szteroid tartalmú szerek használatával megszüntethető, de a legtöbbet akkor tehetünk egészségünk megóvása érdekében, ha rendeltetésszerűen, általában legfeljebb egy hétig, naponta maximum 3-4 alkalommal használjuk a recept nélkül kapható patikaszereket.

- javasolja dr. Fent Zoltán. A Semmelweis Egyetem Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika adjunktusa.

A függőséget erősíthetik a tartósítószerek és bizonyos segédanyagok

A nazális orrcseppeket- és orrsprayeket széles körben használjuk az orrdugulás enyhítésére, azonban több kutatási eredmény is rámutat arra, hogy az adalékokat és tartósítószereket tartalmazó készítmények károsítják az orrnyálkahártyát és az orrüreget borító csillószőröket.

Több vizsgálat is rámutat, hogy a legtöbb orrcsepp és orrspray esetében a csillószőrök mozgására gyakorolt negatív hatás felerősödhet a bennük található tartósítószerek és/vagy adalékanyagok miatt. Azaz: ha csak önmagában hatóanyaggal terheljük az orrnyálkahártyát az kisebb károsodást okoz, mint amikor a hatóanyag mellett a benzalkónium-klorid nevű tartósítószer, is megtalálható, vagy ha egyéb segédanyagok (pl. mentol, eukaliptusz, kámfor) is fellelhetőek a készítményben.

Bár pillanatnyilag felszabadító érezni ezeknek a segédanyagoknak a hűsítő hatását az orrban, valójában hosszabb használat mellett kiszáríthatják az orrnyálkahártyát, amely pont akkor tud tökéletesen működni, ha a felszíne kellően nedves, nyákos. A száraz orrnyálkahártya minden lélegzetvételnél feszítő érzése nemcsak kellemetlen, de számos egészségügyi problémához is vezethet: gyakori orrvérzés jelentkezhet és fokozott eséllyel alakulhatnak ki felső légúti fertőzések.

Summa summarum: Sok készítményben tartósítószerként benzalkónium-klorid található, amely negatív hatással van az orrnyálkahártya csillószőreinek működésére. Ezért célszerű inkább tartósítószer-mentes, adalék-mentes hatóanyagos orrspray-t választani, amely összehúzza az orrnyálkahártya ereit, ezáltal csökkenti a fennálló duzzanatot, és megkönnyíti a légzést.

