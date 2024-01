Nagy baj lehet a kezeletlen orrdugulásból

Az orrdugulás alapvetően egy általános és gyakori tünet, jellemző kísérője az összes felsőlégúti megbetegedésnek, megfázásnak, ezt a területet érintő allergiának. Önmagában bár nem tekintjük súlyosnak, képes rendkívüli mértékben zavarni a mindennapokat, és persze az éjszakákat. Hiszen a levegővétel a lehető legalapvetőbb funkciója a szervezetünknek; ha nem kapunk jól levegőt, semmi sem működik igazán, és ez a hangulatunkra is rányomja a bélyegét. Ám van egy következő fokozat, amire ebben a fázisban általában nem is gondolunk, ez pedig a szövődmény. Vagyis valami komolyabb kialakulása ebből az alapállapotból. Merthogy ez is lehetséges, hiszen a légutak egységes rendszerré állnak össze az orrnyílástól egészen a tüdőig. Először az orrunk a tünethordozó, aztán azonban érintetté válhat a középfül, a mandulák, de a gége, a légcső és a hörgők is. Ez azt jelenti, hogy az orrdugulást nem csupán azért kell csillapítani, mert kellemetlen, hanem mert átvezethet valami még rosszabbhoz. Lássuk, mi jöhet szóba, és mi történik ilyenkor a szervezetünkben!

AZ ORRDUGULÁST A LEHETSÉGES SZÖVŐDMÉNYEK MIATT IS FONTOS KEZELNI. FOTÓ: GETTY IMAGES

Melléküreg-gyulladás

Az arckoponyánkban található összes üreges rész (arcüreg, homloküreg) kapcsolatban áll az orrüreggel. Így az ott felgyűlő váladék elzárhatja a melléküregek nyílásait is, a váladék átvándorol, és abban baktériumok jelenhetnek meg gyulladást okozva. Az pedig fájdalommal, feszüléssel jár. Okozhat gyengeséget, fáradtságot, étvágytalanságot, az orrváladék pedig jellemzően sötétebbre színeződik.

Középfülgyulladás

Hosszabb – egy héten túl – tartó nátha esetén a felgyülemlett orrváladék képes elzárni a fülkürt nyílását is, az nem tud szellőzni, és a dobhártya mögött is elszaporodhatnak a baktériumok. Ez már maga a középfülgyulladás, ami rendkívül fájdalmas tud lenni, sőt halláscsökkenést, fülfolyást és lázat is okozhat.

Torokgyulladás

Követve a levegő útját azt látjuk, hogy maga a fertőzött orrváladék is erre halad, vagyis az orrból a garatba folyik végigfertőzve a torkot, majd a mandulákat. Ekkor tapasztalhatjuk azt, hogy fájdalmassá válik a nyelés, jellemző a köhögés, és a lázunk is felmehet.

Az orrnyálkahártya duzzadtságának csökkentésére, a váladékürülés megkönnyítésére általában orrcseppet vagy orrsprayt vetünk be. Mitől jó igazán egy orrspray? Nézzük!

Tüdőgyulladás

Az alsó légutak következnek – a légcsövön és a hörgőkön át a tüdő – ekkor már megállíthatatlan a hurutos köhögés: folyamatosan sárgás-zöldes váladékot köhögünk fel – bizony, nem egy kellemes állapot. A láz állandósulhat.

Mielőbb forduljunk orvoshoz, ha az orrdugulás:

komolyan akadályoz a mindennapi tevékenységeinkben vagy az alvásban

köhögéssel, magas lázzal, fejfájással jár

sűrű váladék ürül egy hétnél tovább

véres váladékozást tapasztalunk

valamilyen arcot, fejet ért sérülés után jelentkezik

A patikákban számos vény nélkül kapható orrspray érhető el, amelyek igazán hatékony segítséget nyújtanak az orrdugulásban. Érszűkítő tulajdonságuknak köszönhetően lohasztják a duzzanatot, enyhítik az orrdugulást, felszabadítják a levegő útját az orrjáratokban. Elkerülendő az orrspray függőség kialakulását, fontos, hogy ezen készítményeket előírás szerint használjuk, a kezelés időtartama ugyanis általában 5-7 nap, figyeljünk ennek betartására. Érdemes a tartósítószer-mentes orrsprayket választani, ezek ugyanis kíméletesebbek az orrnyálkahártyával, és a függőség kialakulásának kockázata is mérsékeltebb. (1)

Hivatkozások:

1. Graf, P., Hallen, H. and Juto, J. E., Benzalkoniumchloride in a decongestant nasal spray aggravates rhinitis medicamentosa in healthy volunteers. Clinical and Experimental Allergy 25, 1995, 395-400.