Tudnak-e a porcon segíteni?

Mitől kopnak a porcok?

Az egészséges porcszövetben a szövet növekedési szakaszának lezárulta után a porc le- és felépülése egyensúlyban van. Az ízületi porcok állapotát ettől kezdve a porcsejtek által termelt sejtközötti állomány minősége és mennyisége, azon belül pedig víztartalma határozza meg. Ha ugyanis a porcszövet sejtközötti állományában csökken a vízmegkötésre képes proteoglikánok (glükózamin és kondroitin) mennyisége, a porc veszít víztartalmából, rugalmassága csökken, sérülékenyebb lesz. A rugalmatlan porc terhelés hatására mikrosérüléseket szenved, ami további leépülési folyamatokat indíthat be.

Ízületi porckopás kezelése műtét nélkül Az arthrózis, azaz az ízületi kopás rengeteg ember életét megkeseríti: különösen idősebb korban fájhat emiatt a csípő, a térd és a váll. Hogyan lehet segíteni azoknak, akiknél bár előrehaladott a betegség, mégsem jöhet szóba műtét?

Mi az a pusztulásos porckopás?

A pusztulásos porckopás közvetlen oka nem pontosan ismert, de tény, hogy ilyenkor a porcanyagcsere felborul, és a lebontó folyamatok irányába tolódik el. A gyulladást kiváltó fehérjék, ún. citokinek is kulcsfontosságú szerepet tölthetnek be a porc roncsolódásához vezető folyamatban. Hatásukra több képződik a porc emésztését végző anyagokból, például a kollagenázokból.

Az ízületek működését segíti, ha az ízületi folyadék kellően viszkózus, sűrűn folyó, zselészerű, így tudja ugyanis megvédeni a porcfelszíneket attól, hogy egymáshoz érve sérüljenek. Az ízületek védelmében tehát ennek egészséges összetételét is jó lenne helyreállítani.

A csípő, a térd, a váll és a boka is veszélyben vannak

A porckopás akár összes ízületünket is megtámadhatja, mégis a csípő-, térd, váll- és bokaízületek szoktak leginkább problémát jelenteni. A kopás már akkor elkezdődik, amikor tünetek erről még nem adnak hírt. A leggyakoribb panasz afájdalomés az ízületi merevség, különösen reggel nehéz megmozdítani, munkára fogni a végtagokat. Nevezik reggeli indítási fájdalomnak is. A mozgásszervi panaszok megelőzése és kezelése egyaránt lehetséges némi odafigyeléssel, de ha már kialakult, hosszadalmas és nyűgös dolog javítani a kialakult állapoton.

A porcok egészsége érdekében egyre több ún. porcvédő anyagot igyekszünk bevetni. Közéjük tartoznak a porcszövet sejtközötti állományának fontos építőkövei, a glükózamin- és a kondroitin-szulfát, melyek időskorban sajnos nem mindig állnak elegendő mennyiségben rendelkezésre, ezért ezek pótlása kulcsfontosságú lehet a megelőzésben és gyógyításban. Kérdés, hogyan tudnak ezek bejutni rendeltetési helyükre, az ízületekbe, s beváltják-e a hozzájuk fűzött reményeket.

Glükózamin-szulfát segíthet

A glükózamin glükózból és a glutamin nevű aminosavból épül fel, a vízmegkötő glükózamino-glükán előanyaga, a porcegészség-megőrzés egyik kulcsfontosságú anyaga. A glükózamin ezen kívül gátolja a porcot bontó enzimek, például a hialuronidáz működését, ezáltal képes megállítani, illetve lassítani a porcpusztulás folyamatát. További hatása, hogy javítja az ízületi folyadék viszkozitási tulajdonságait is. Glükózamin-szulfát, glükózamin-hidroklorid, N-acetil-glükózamin formájában adagolják.

Leggyorsabban felszívódó formája a glükózamin-szulfát. Szájon át adagolva a bejuttatott hatóanyag 90%-a szívódik fel a bélrendszeren keresztül, melynek mintegy 25-26%-a hasznosul ténylegesen, s ennek egy része az ízületi folyadékba is kiválasztódik. A glükózamin-szulfátoknak a klasszikus gyulladásgátló gyógyszerekhez hasonló hatása is van. A kondroitin-szulfáttal együtt a kollagén rostokat erősíti.

Gyomorfekélyes, vizelethajtókat szedő személyek óvatosan, szigorú orvosi ellenőrzés mellett szedhetik csak. Cukorbetegeknél pedig nagyon ügyelni kell a pontos vércukorszint-ellenőrzésre.

Kondroitin-szulfát

A kondroitin a legnagyobb mennyiségben jelenlévő glükózamino-glikán, így a porc vízmegkötő-képességéért rugalmasságáért felelős. A kondroitin legjellemzőbb tulajdonsága, hogy még a glükózaminoknál is nagyobb mennyiségben képes megkötni vizet. A porcszövetek leépülésekor kimutathatóan csökken a porcban a kondroitin mennyisége és a porc víztartalma.

A kondroitin-szulfát fokozza a porcsejtek proteoglikán és kollagén szintézisét, segíti a porc rugalmasságának helyreállítását. A porcot bontó enzimek inaktiválásában is részt vesz, ezáltal gátolja a porcpusztulást és gyulladásgátló. Az ízületekben növeli a hialuronsav-szintet, emeli az ízületi folyadék viszkozitását. Hatása nem azonnal érzékelhető, rendszeres szedéssel 2-3 hét múlva várhatunk hatást. Az elért eredmény azonban a szedés után is hosszú ideig megmarad. A kondroitin rendszerint marha, sertés, netán cápaporcból készül. Szájon át adva a kondroitin-szulfát egy része felszívódik, és az ízületi folyadékba is bekerül.

Szedésekor gyomor-bélpanaszok - hányinger, székrekedés vagy hasmenés -, enyhe szédülés, ritkán túlérzékenységi, allergiás reakciók jelentkezhetnek mellékhatásként. Nagyobb mennyiségben fogyasztva csökkentheti a véralvadási képességet. Évente 1-2 alkalommal 2-3 hónapos ciklusokban ajánlott szedni. Terhes és szoptató kismamák elővigyázatosságból ne szedjék, mert várandós szervezetben nem vizsgálták hatását.

Egységben az erő az ízületi kopás ellen

A glükózamin- és a kondroitin-szulfát, főként pedig a kettő kombinációja, hatékony szerek az ízületi kopás kezelésében, mivel egymás hatását erősítik: a mozgásképesség jelentősen javul, és enyhe és középsúlyos ízületi kopások esetén annyira csökkentik a gyulladásos fájdalmat, mint a korábban alkalmazott, hatékony gyulladásgátlók. Szájon át bevéve porcépítő hatás nem mutatható ki, de gyulladásgátlóként és a kopás lassítójaként, a porc felületét védő anyagként hosszú távon jól beváltak.

A hialuronsav és társai

A hialuronsav természetesen is előfordul az ízületekben. Átjutva az ízületi tok belső hámján, sűríti az ízületi folyadékot, és részt vesz a porcszövet táplálásában. A hialuronsav és a hozzá hasonló félszintetikus anyagok gyorsan képesek felvenni, megkötni, és leadni a vizet. Ezáltal az ízületi folyadék viszkozitását, súrlódást csökkentő képességét befolyásolják, végső soron pedig a porcokat védik. Gyulladásgátló és fájdalomcsillapító hatásukat is megfigyelték.

Nátrium-hialuronát formájában adagolják, ez is képes átjutni az ízületi tok belső hámján. A hialuronsav közvetlenül az ízületbe injekciózva megakadályozza a további kopást, fájdalomcsillapító, mozgásjavító hatású, serkenti az ízületekben a szervezet saját hialuronsav-termelését. Porckorong-kopások esetén is bevált, itt képalkotó diagnosztikai műszerek segítségével irányítják az injekciót a megfelelő helyre, a porckorongba.

A hatás sokszor már azonnal érezhető, s a kezelés után 6-12 hónapig is kitart, mielőtt új kúra szükséges, amit a beteg megkönnyebbülésként él meg. Az ízületi betegség rosszabbodása jól megelőzhető vele, a műtét jó eséllyel elkerülhetővé válik. Alkalmazásakor csak helyi mellékhatásokat figyeltek meg. Az injekció helyén fájdalom, duzzanat, pirosodás jelentkezett, ami pihentetésre és jegelésre hamarosan fel is szívódik. Láz, várandósság és néhány krónikus betegség esetén nem vagy csak kellő körültekintéssel alkalmazzák. A kezelést minél előbb el kell kezdeni. Előrehaladott formáknál is meglepően jó eredményeket tudtak vele elérni. A kúra során heti egyszeri injekciót adnak, mely egyébként kevésbé fájdalmas, mint az izomba adott injekciók, s a beteg a szúrás után minden további nélkül hazamehet, utána akár sportolhat is. A terhelésmentes ízületmozgatás, kerékpározás, gyaloglás még jót is tesz az ízületeknek; beolajozza őket, és eloszlatja a hatóanyagot.

Metil-szulfonil-metán vagy MSM

Az MSM nagy mennyiségben fordul elő szervezetünkben, fontos kénszállító, ami kéntartalmú anyagok szintézisének helyén fordul elő a szervezetben. Nevezik szerves kénnek is. Szinte mindenhol szükség van rá: kén található sok aminosavban (metioninban, ciszteinben), számos enzimünkben, izmainkat alkotó fehérjében, nélkülözhetetlen eleme a sejthártyának, jelen van immunrendszeri fehérjékben, az ún. immunglobulinokban, s mint ilyen, a kötőszövetek és a hámszövetek gyakori eleme, így regenerációjukhoz sem nélkülözhető. A porcokban is bőségesen található belőle, serkenti a porc anyagcseréjét. Szükséges a porcszövet szerkezetét, szilárdságát meghatározó glükózamin képződéséhez, valamint nélkülözhetetlen a kollagénrostok anyaga, a kollagén rost szintéziséhez.

Elsősorban a glükózamin-szulfáttal együtt adva figyelték meg porcvédő hatását. Gyulladásgátló és antiallergén, mivel a sejtek felszínén olyan receptorokhoz kötődik, amelyek amúgy könnyen lesznek allergén anyagok horgonyzóhelyei. Bizonyítékok vannak gyulladásgátló hatására ízületi és izomláz és -fájdalmak esetén. A sportolóknál izommerevség és fájdalom ellen, túlterhelt szalagok, izmok, ízületek kúrálására vált be. A beteg ízületek kikapcsolásában résztvevő, túlterhelt izmok izomlázát, -fájdalmát is enyhíti.

Ízületi fájdalmaknál az érintett szövetek kevés ideget tartalmaznak, a fájdalom a lágy szövetekben keletkezik. Az MSM fájdalomcsillapító hatása annak köszönhető, hogy csökkenti az egészséges szövetek fájdalomérzékenységét. Ugyanolyan hatékonysággal csökkenti a panaszokat, mint egyes fájdalom- vagy gyulladásgátló gyógyszerek. Dr. Lawrence vizsgálataiban 3-4 nap után már jelentkezett a fájdalmak csillapodása, 3-4 hét után 82 százalékos volt a fájdalomcsillapítás. Az arthrosis kezelésében is bizonyított, de a szokásos mellékhatások nélkül tudta megakadályozni az ízületek megmerevedését.

Nemcsak a mozgásszervi panaszok megelőzésében, gyógyításában hasznos, az emésztésre és a bőr állapotára is jó hatással van. Nem különleges porcvédő anyagról van tehát szó, hanem olyasmiről, aminek hiánya a porcokban is megmutatkozik, pótlása pedig e gyenge pontjainkon jelentkező panaszok esetén jól érzékelhető javulást hoz. Napi ajánlott adagja 250-500 mg glükózaminnal, C-vitaminnal, mangánnal együtt adagolva. Főként friss, nyers táplálékkal, zöldséggel, gyümölcsökkel, hússal, tejjel, tengeri állatokkal juthatunk hozzá, főzés, helytelen tárolás és feldolgozás során viszont elvész. Legfőbb pusztítója a főzés vagy a kiszáradás, ezért főként azok szenvednek kénhiányban, akik kevés nyers halat és húst, zöldséget fogyasztanak.

A porcvédő anyagok hatékonyságukról eltérő vélemények vannak. Regeneráló, gyógyító képességről nem beszélhetünk, de bizonyos, hogy segítenek megőrizni az ízületek működőképességét, mi több, közvetetten fájdalomcsillapító, gyulladásgátló hatásúak. A porcok védelmére int, hogy a porckopásos folyamatok jelenlegi tudásunk szerint nem fordíthatók vissza!