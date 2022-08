Menopauza után: ezeket a tüneteket vegyük komolyan

Fontos tudni, hogy a menopauza nem egyik napról a másikra történik, hanem hosszú éveket ölel fel. 3 szakaszra bontható: premenopauza, perimenopauza, majd maga a menopauza (amelyet a postmenopauza követ). Mindegyik szakasz más-más hormonális változásokkal jár: először csak a progeszteron szintje csökken, majd az ösztrogéné is. A változókor miatt számos kellemetlenséget tapasztalhatunk, a klimax után viszont érdemes nagyon komolyan venni egyes panaszokat - figyelmeztet dr. Hetényi Gábort, a Nőgyógyászati Központ nőgyógyásza.

A menopauza minden nő életében elérkezik egyszer, felkészülni azonban viszonylag nehéz rá. A klimax gyakran kellemetlen tünetekkel jár, ráadásul az akár 15 évig is eltartó folyamatnak több szakasza van, különböző panaszokkal.

Vérzészavarok: nem szűnik meg hirtelen

A menopauzával járó hormonális változások természetesen komoly hatást gyakorol a menstruációs ciklusra is, ám ez nem jelenti azt, hogy hirtelen meg is szűnik a havi vérzés. Eleinte rendszertelenné válik, kimaradhat egy-egy hónap, majd később akár több is. Valódi klimaxról akkor beszélünk, ha már egy éve nem jelentkezett vérzés. Előtte tehát természetesnek számít, ha olykor menstruációt tapasztalunk, azt viszont nagyon komolyan kell venni, ha a menopauza után lép fel hüvelyi vérzés. Ez ugyanis daganatra, sőt, rosszindulatú folyamatokra is utalhat, így ekkor mindenképp javasolt nőgyógyász felkeresése.

Az alhasi fájdalmakat és a fájdalmas együttléteket is komolyan kell venni.Fotó: Getty Images

Folyás, viszketés

A folyás, viszketés, égő érzés mind hüvelyfertőzésre utaló jelek. A hormonális változások miatt a klimax után ez a probléma nagyobb eséllyel fordul elő, mivel ahogy csökken az ösztrogénszint, úgy változik a lactobacillusok mennyisége és a hüvely pH-értéke is. Megoldást jelenthet a lactobacillus-helyreállító kúra, ám ha az nem bizonyul elegendőnek, és a probléma vissza-visszatér, úgy ösztrogénpótlás javasolt.

Fájdalmas együttlétek

Szintén a hormonális változásoknak tudható be a libidó csökkenése, a hüvelyi atrófia (a hüvelyi nyálkahártya elvékonyodása), valamint a hüvelyszárazság is. Ezek miatt az intim együttlétek fájdalmasak, kellemetlenek lehetnek, ráadásul így könnyebben keletkeznek apróbb sérülések is a hüvely belsejében, ami még inkább elősegíti a fertőzések fellépését. Síkosítóval, ösztrogéntartalmú hüvelykúpokkal, tablettákkal orvosolható a probléma.

Alhasi fájdalom

Az alhasi fájdalom a menopauzától függetlenül igen gyakori tünet, amely számtalan problémára utalhat. A lehetséges kiváltó okok között vannak banálisak és igen komolyak is, ezért mindenképpen kivizsgálást igényel - főleg, ha a fájdalom erős és nem múlik. Mivel akár nőgyógyászati probléma is állhat a hátterében, célszerű nőgyógyász szakorvost is felkeresni, hiszen olyan zavarok is generálhatják a fájdalmat, mint a mióma, a ciszta, vak a petefészekrák - ez utóbbi a klimax után sújtja a leginkább a nőket, így jobb vigyázni.