Menopauza: honnan tudhatjuk, hogy elkezdődött?

A változókorról (klimax) sokan tévesen még mindig azt gondolják, hogy csak a nőket érinti. Pedig a férfiak is átesnek rajta, ám, hogy kinél mikor köszönt be, meddig tart, milyen testi-lelki tünetekkel jár, és azok mennyire súlyosak, egyénenként változik. A nőknél jellemzően 45 és 60 éves kor között jelentkezik, a férfiaknál pedig az 50. életév környékén vagy azután. Természetesen ez sincs kőbe vésve, előfordulhat, hogy valakinél - jellemzően inkább a nőknél - már 30-35 évesen elkezdődik a korai klimax.

Milyen tünetek esetén gyanakodhatunk?

A változókor kezdetét nem mindig könnyű felismerni, mert általában nem azonnal "üt be". Vannak, akiknél szinte észrevétlenül köszönt be, és nem kísérik különösebben kellemetlen egészségügyi, vagy testi-lelki változások. A legtöbb nőnél azonban már hónapokkal, vagy akár évekkel az utolsómenstruációelőtt megjelenhetnek az első szimptómák, amelyekhez idővel újabbak társulhatnak. A diagnózist nehezíti, hogy ezek olyan testi-lelki tünetek, amelyek egyéb betegségeket is kísérhetnek.

A változókori hőhullámok mindenféle előjel nélkül alakulnak ki. Fotó: Getty Images

Hirtelen fellépő hőhullámok, kipirosodás, éjszakai izzadás

A változókori hőhullámok mindenféle előjel nélkül, élethelyzettől függetlenül, egyik-percről a másikra kialakulhatnak. Van, akinél csak rövid ideig tart ez az érzés, másoknál tovább. Ilyenkor a bőr kipirosodik - jellemzően az arcon, a nyakon és a mellkason -, a szívverés felgyorsul, majd hirtelen az ellenkező végletbe csap át: az érintett fázni kezd. A hőhullámok éjszaka is jelentkezhetnek, egyeseknél olyan intenzív éjszakai izzadást eredményezve, hogy felébrednek rá. Az említett tünetek erőssége és előfordulása egyébként eltérő lehet: a kevésbé szerencséseknél akár óránként többször is előfordulhatnak, másoknál csak hetente, vagy még ritkábban.

Fejfájás, hajhullás, szívritmuszavar

A változókor számos egyéb fizikai tünettel járhat. Ilyen például a fejfájás, súlyosabb esetben a migrén. A Cincinatti Egyetem kutatóinak tanulmánya szerint a nők gyakrabban szenvednek fejfájástól ebben az időszakban, mint a férfiak: menopauza idején a fejfájásos epizódok gyakorisága akár 76 százalékkal is megnőhet. A hajhullás, a szívritmuszavarok, a gyakori vizelési inger és a felszaladt kilók is jelezhetik a klimax kezdetét, ahogy a libidócsökkenés, nőknél pedig a hüvelyszárazság és az ezzel együtt járó fájdalmas együttlétek is.

A tévhitekkel ellentétben a nők menopauza utáni szexuális élete ugyanolyan élvezetes lehet, mint amilyen előtte volt, így semmiképpen sem érdemes lemondani a rendszeres összebújásról. Azt ugyanakkor ki kell emelni, hogy a menopauzával járó hormonális és fizikai változások miatt szükség lesz némi türelemre és alkalmazkodásra az ágyban.

Hangulatingadozások, depresszió, alvásproblémák

Az alvásproblémák és a gyakori hangulatingadozások szintén a klimax természetes velejárói, amelyek egyeseknél - akik fizikailag és lelkileg is sérülékenyebbé válnak ebben az időszakban - depresszió kialakulásához is vezethetnek. Az Illinois-i Egyetem témában készült tanulmányából kiderül, hogy a 45-55 éves, változókorban lévő nők esetében azalvászavarokgyakran összefüggenek a depresszió kialakulásával és a hőhullámok megjelenésével.

A menopauza egyértelmű jele

A nők számára a rendszeres menstruáció elmaradása jelezheti tévedhetetlenül a változókort: természetes reprodukciós képességük lassan csökken, idővel pedig teljesen megszűnik. Ami azt jelenti, hogy természetes úton már nem eshetnek teherbe.

Negyvenéves kor körül - egyeseknél korábban - a petefészek elkezd "kimerülni", öregedni. Ez azzal jár, hogy csökken a tüszőhormon termelődése, ritkábban következik bepeteérés- ovuláció -, ezzel együtt egyre kevesebb progeszteron (sárgatest hormon) termelődik és csökken az ösztrogénszint is. A hormonális változások hatására a menstruáció előbb rendszertelenné válik, ki-kimarad, rövidülnek a periódusok. Előfordulhat, hogy csak 25-26 nap telik el két vérzés között, ahogy az is, hogy pár hónapig kimarad, aztán ismét jelentkezik. Ezt a szakaszt, ami az utolsó vérzéssel ér véget, premenopauzának nevezik.

Menopauzáról akkor beszélhetünk, ha legalább 12 hónap telt el az utolsó vérzés óta: ilyenkor már teljesen egyértelmű, hogy a korábban esetlegesen tapasztalt tünetek hátterében valóban a klimax állt. De aki biztosan szeretné tudni, hogy belépett a változókorba, laborvizsgálatokkal is utánajárhat. A pajzsmirigy-funkciók, a vesefunkciók, a vérkép és a petefészekben termelődő nemi hormonok egyensúlyának vizsgálatából hamar kiderülhet, mi a helyzet.

Meddig tarthatnak a tünetek?

A brit közegészségügyi szervezet, a National Health Service (NHS) becslései szerint általánosságban a változókort kísérő legtöbb tünet a nők esetében az utolsó menstruáció után körülbelül 4 évig tart. Tízből egy nőnél azonban akár 12 évig is fennállhatnak. Összességében tíz nőből nyolcnál jelentkezik a már említett tünetek valamelyike - vagy több - még a menopauza kezdete előtt, és marad fenn egy ideig utána is.