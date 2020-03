Betegségre utalhat a nemi vágy csökkenése

Libidógyilkos betegségek

Hogy kinek milyen a libidója, vagyis milyen gyakran és mennyire kívánja a szexet, meglehetősen egyénfüggő. Ha viszont azt vesszük észre, hogy huzamosabb ideje a megszokotthoz képest kevésbé kívánjuk az együttlétet, akkor mindenképpen érdemes beszélni erről egy orvossal.

A háttérben állhat akár fibróma, pajzsmirigybetegség, stressz, depresszió és még számos egyéb dolog vagy akár több probléma együttesen. Ezek kezelésével azonban a libidóproblémák is megszüntethetők.

A libidócsökkenés párkapcsolati problémákat okozhat. Forrás: 123rf

Feszültség és fájdalom

Kérjük szakember segítségét akkor is, ha a libidócsökkenés miatt feszültek vagyunk, vagy amikor problémákat okoz a párkapcsolatunkban. A háttérben álló okok feltárása - akár lelkiek, akár fizikaiak - azért is fontos, mert a probléma által generált stressz és a szorongás már önmagában egészségkárosító hatású lehet.

Mindenképpen orvosi vizsgálatot igényel, ha azért nincs kedvünk az együttléthez, mert a szex fizikai fájdalmat okoz. Ilyen esetekben például viszonylag gyakran áll endometriózis a dolog hátterében, de valamilyenfertőzésvagy akár fibróma is lehet a kiváltó ok.

Gyógyszerek mellékhatása

Ha valamilyen betegség miatt rendszeresen gyógyszert kell szednünk, és ezzel egy időben tapasztaljuk a nemi vágy csökkenését, akkor gyógyszermellékhatás is állhat a háttérben. Ilyen hatása lehet többek között a vérnyomásgyógyszereknek, illetve egyes fogamzásgátlóknak és antidepresszánsoknak is. Ezekben az esetekben már akár egy gyógyszerváltással is megoldódhatnak a problémáink.

Hormonális eredetű problémák is állhatnak az alacsony libidó hátterében, amelyek rendbehozatalához szintén orvosi kezelésre lesz szükség. Ez előfordulhat például szülés után, de akár a perimenopauza vagy a menopauza időszakában is.

Mi a klimax? A női változókor a nemi teljesség végétől az időskorig terjedő 10-15 éves periódus (klimakterion = sorsdöntő fordulat), amelyet az utolsó havivérzés időpontja (menopauza) menopauza előtti, körüli és utáni időszakra bont. Bár önmagában a klimaktérium nem betegség, mégis célszerű szót ejteni róla, mert ez idő alatt olyan hormonális változások sora következik be, amelyek számos kellemetlen tünettel járhatnak, sőt, életveszélyes betegségek kockázatát fokozhatják.

Ezek mellett még számos hormonális eredetű betegség első tünetei közé tartozhat, ha úgy érezzük, hogy elvesztettük érdeklődésünket az együttlétek iránt - ezért mindenképpen kérjük ki az orvosunk véleményét!

