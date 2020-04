A petefészekrák korai jelei

A hasi, illetve medencetájéki fájdalom több betegségre utalhat, többek között a petefészek-daganatra is. Ez a fájdalom általában különbözik a "szokásos" menstruációs görcsökről vagy az emésztési zavarokkal összefüggő fájdalomtól. A petefészek-daganatra utaló fájdalom a legtöbbször, és nincs összefüggésben a ciklussal. A fájdalom esetenként kisugározhat a hát alsó részére, illetve a derékba is, a fájdalom jellege pedig tompa, de állandó.

A daganat tünetei közé tartozhatnak a különböző emésztési zavarok, például a gyomorégés , a hányinger, a súlyos puffadás, illetve az étvágytalanság is. Ezek a tünetek több hétig is eltarthatnak. Ennek a hátterében az állhat, hogy a daganat befolyásolhatja az anyagcserét, illetve azokra a hormonokra is hatással lehet, amelyek szerepet játszanak az egészséges emésztés biztosításában. Szintén jellegzetes tünet lehet az, ha a hasmenés és a székrekedés váltakozva jelentkezik, ilyenkor a daganat nyomhatja, irritálhatja a beleket.