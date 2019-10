A menopauza így hat a mellekre

Érzékenység és fájdalom

Milyen tünetek lépnek fel a leggyakrabban a perimenopauza időszakában? Részletek itt.

Menstruáció előtt a mellekben folyadék gyűlik fel, amelytől megduzzadnak és érzékenyebbek lesznek - az ilyesmire hajlamosaknál akár fájdalmas mértékben is. A perimenopauza időszakában a testben zajló hormonális változások miatt a ciklus rendszertelenné válik, így a mellérzékenység korábban szokatlannak számító időpontokban is jelentkezhet. Ilyenkor a legjobb, ha rászánjuk az időt, hogy megtaláljuk a lehető legkényelmesebb melltartót, ha pedig a fájdalmat túl erősnek érezzük, forduljunk orvoshoz, hogy megtalálhassa számunkra a megfelelő kezelést. Segíthet, ha kevesebb koffeint fogyasztunk, és meleg borogatást teszünk a mellekre.

Változás a méretben és a formában

A klimaxhoz közeledve az ösztrogénszint nagy mértékben lecsökken, a tejtermelő mirigyek leállnak, a szövetek pedig zsugorodnak. Emiatt a mellek zsírállománya megnő, megváltozhat a méretük, kevésbé lesznek feszesek, és meg is ereszkedhetnek. Bár a mellek megereszkedése nem visszafordítható, sokat segíthetnek olyan rendszeres, súlyzós edzések, amelyek kifejezetten a mell alatti és körüli izmokat célozzák. Klimax után a mellméret akár egy egész számot is nőhet - leggyakrabban azok a nők tapasztalnak ilyesmit, akik meg is híznak ebben az időszakban.

A menopauza során sokan tapasztalják, hogy megnő a mellméretük

Csomók a mellben

Számos oka lehet annak, ha mellünkben csomókat találunk. Különösen a perimenopauza időszakában és a klimax után sokaknál a csomók egyszerűen eltűnnek, felszívódnak. Mindenesetre ilyen esetekben mindenképpen forduljunk szakemberhez.

Menjünk a panasszal orvoshoz...

ha a mellbimbókból folyadék ürül, illetve a bimbók színe és mérete látványosan megváltozik;

ha csomót, keményedést fedezünk fel a mellben vagy a hónaljban;

ha a mell bőre megváltozik, kipirul, érdes, kiütéses lesz, vagy narancshéjra kezd hasonlítani;

ha a mell - különösen féloldalasan - abnormálisan megduzzad vagy összezsugorodik.

Forrás: webmd.com