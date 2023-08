A menopauza hat tünete – a hőhullámokon túl

A menopauza – vagy más néven klimax – jellemzően a nők 50-es éveinek elején következik be, amikor már legalább egy év eltelt az utolsó menstruáció óta. Az akár 10 évis is eltartó átmeneti időszak (perimenopauza) alatt azonban – mivel jelentősen lecsökken a szervezetben a női nemi hormon, vagyis az ösztrogén szintje – számos változáson mennek keresztül a hölgyek, amelyek túlmutatnak a hőhullám, súlygyarapodás, rendszertelen vérzés szentháromságán. Az alábbiakban a Health összefoglalója nyomán bemutatjuk a változókor 6 ritkábban emlegetett, ám nagyon is gyakori tünetét.

A hőhullámokon kívül még számos jele és következménye van a menopauzának. Fotó: Getty Images

Csontritkulás

Az ösztrogén fontos szerepet játszik a csontok egészségének megőrzésében. A menopauza során azonban akár 20 százalékkal is csökkenhet a nők csontsűrűsége, amely növeli a csonttörés kockázatát. A szakemberek ezért azt javasolják, hogy a változókor idején a nők különösen figyeljenek oda a megfelelő mennyiségű D-vitamint és kalcium bevitelére, de akár az ösztrogénpótló hormonterápia is jó megoldás lehet a csontritkulás megelőzésére, lassítására.

Kognitív változások

A perimenopauza időszakában sok nő panaszkodik az úgynevezett agyködre, amelynek jellemző jele a feledékenység, valamint a megfelelő szó megtalálásának nehézsége. Egyes adatok szerint az agyköd a korai menopeuzával küzdők körében sokkal jellemzőbb. Azt azonban nem sikerült egyértelműen bizonyítani, hogy a kognitív változások is az ösztrogészint csökkenésének számlájára írthatók-e. A szakértők valószínűnek tartják, hogy ezek a nehézségek inkább egy másik tipikus menopauzás problémával, az alvászavarral állnak kapcsolatban.

Mi az a korai menopauza? Korai menopauzáról akkor beszélünk, ha a petefészkek működése 40 éves kor előtt leáll, és ezzel együtt a menopauzás tünetek is jelentkeznek. Tudj meg többet erről az állapotról itt!

Alvászavarok

Az alvásproblémák a perimenopauza és a menopauza idején is igen gyakoriak – egy felmérés szerint például az alvásminőség-romlás és az álmatlanság a 40 és 59 év közötti nők körülbelül 57 százalékát sújtja. Mindez szintén a hormonális változások következménye. Az ösztrogénszint csökkenése miatt hőhullámok és éjszakai izzadás például egyértelműen nem könnyíti meg a nyugodt alvást. Közben viszont egy másik fontos hormon, a progeszteron mennyisége is mérséklődik a változókor idején, ez pedig szintén okozhat alvászavarokat. De nem ritka az sem, hogy az idős nők gyakran felébrednek az éjszaka közepén, mert ki kell menniük pisilni.

Szívproblémák

Az ösztrogénszint csökkenése a szívbetegség kockázatát is növelheti. Fontos kiemelni ugyanakkor, hogy a menopauza önmagában még nem okoz komoly szívproblémát, azonban az ehhez társuló magas koleszterinszint, magasvérnyomás-betegség, magas zsírtartalmú étrend, dohányzás és mozgásszegény életmód jelentősen növeli a rizikót.

Hangulatingadozás

A változókor idején nem ritka, hogy a nők hangulata szélsőségesen változik az egyik pillanatról a másikra. Ez szintén a hormonszintek ingadozásának számlájára írható. Egyes vizsgálati eredmények szerint a korábban depresszióval küzdött nők körében gyakrabban fordul elő a menopauzához kapcsolódó hangulatingadozás, de gyakran az éjszakai izzadás miatti alváshiány is befolyásolja a hölgyek hangulatát.

Vizeletinkontinencia

A menopauza a hüvelyt és a húgyhólyagot sem kíméli. Azonban míg a változókori hüvelyszárazságról a legtöbb nő már hallott, addig az sokakat meglepetésként érhet, hogy bizony a húgyhólyag működésére is negatívan hathat az ösztrogénhiány. Ugyanis a hólyagban és a húgycsőben is vannak ösztrogénreceptorok, így a hormonváltozások vizeletinkontinencia formájában is megmutatkozhatnak. Gyakori például, hogy az idősödő hölgyek vizeletszivárgást tapasztalnak nevetés, köhögés vagy tüsszögés hatására. Az adatok szerint a többszöri hüvelyi szülés után jelentősen nagyobb az úgynevezett stresszinkontinencia kockázata.