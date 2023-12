Itt az év vége, így újra aktuális az önkéntes nyugdíj- és egészségpénztári befizetések után járó szja-visszatérítés. Ahhoz, hogy ezt teljes egészében megkaphassuk, az idei pénztári befizetéseink – a munkáltatói hozzájárulást is beleértve – el kell érjék a 750 ezer forintot. Ennek a 20 százaléka, 150 ezer forint az a maximális összeg, amit visszakaphatnak az szja-t fizető adózók. Természetesen akkor se adjuk fel, ha kisebb összeget tudunk megtakarítani, a 20 százalékos visszatérítés úgy is jár. Abban, hogy erre az összegre hogyan lehet szert tenni, egy új, a szükséges tudnivalókat részletesen tartalmazó, online elérhető kisokos is segít.

Fotó: Getty Images

Fontos, hogy időben gondoskodjunk a jövőnkről és az egészségünkről, hiszen minél korábban kezdünk el félretenni, annál többször gyarapítja számlánkat a minden évben igénybe vehető adóvisszatérítés.

Sokmindenre költhető a visszautalt szja

Az adóvisszatérítést számos módon felhasználhatjuk. Ha egészségpénztárról van szó, nem csak gyógyszerekre és magánegészségügyi szolgáltatásra költhető ez a pénz, illetve a számlán található összeg: az egészséges életmód kialakítását és fenntartását szolgáló termékeket, például okosórát is vásárolhatunk belőle. Ez nem minden, hiszen akár a hozzátartozóink egészséggel összefüggő kiadásai is fedezhetők, sőt, a gyermekvállalás a beiskolázás kiadásai, a felsőoktatás költségei vagy akár a lakáshitel-törlesztés is finanszírozható, tehát az egész családnak biztonságot nyújthatunk.

Azok számára, viszont, akik hosszú távon gondolkodnak, és az időskori megélhetésüket tartják szem előtt, a nyugdíjpénztári számla lehet a jó választás: amellett, hogy megkönnyíthetjük nyugdíjas éveinket, szükség esetén lehetőségünk van a számláról kifizetést igényelni, a megtakarítás pedig örökölhető.

Ráadásul ezek az öngondoskodási lehetőségek kombinálhatóak, a különböző pénztárakba történt befizetések pedig összeadódnak a visszatérítés kiszámításakor. Ezért sok esetben az lehet a legjobb döntés, ha pénztártagság egyetlen előnyéről sem mondunk le, és egészség- és a nyugdíjpénztári megtakarításokkal egyszerre alapozzuk meg a következő évek anyagi biztonságát.

Most kell elintézni

A pénztártagoknak tehát most célszerű ellenőrizni és szükség esetén feltölteni egyenlegüket. Azoknak pedig, akik még nem tagok, érdemes belépniük valamelyik pénztárba – ez online is gyorsan megtehető. Előnyös lehet akár máshonnan is átcsoportosítani, hiszen ilyen rövid idő alatt ekkora eredményt kevés befektetés garantál. Ráadásul az évek során gyűlő, igénybe vett állami támogatás a számlán tovább fial, akár több millió forinttal is növelve megtakarításainkat.