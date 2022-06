Bár az utóbbi két év során egyre többen nyitottak számlát valamelyik egészségpénztárnál, és sokan kérik a munkahelyük cafateria keretén belül is, mégis a legtöbben gyógyszerekre és magánegészségügyi szolgáltatásra költik az ott gyűjtött pénzüket. Ez persze egyáltalán nem rossz ötlet, az egészségpénztár valóban nagyon jó erre, de ennél jóval többre is használható.

Ha csak a vásárlásra koncentrálunk, ott is találkozhatunk olyan, az egészséges életmód kialakítását és fenntartását szolgáló termékekkel, amelyeknél eszünkben sem jutna, hogy az áruk elszámolható az egészségpénztárban. Ráadásul nem csak személyesen a gyógyszertárban vásárolhatunk, hanem online is. Ilyen esetben sokszor még a szállítási költséget is fizethetjük a pénztári számlánkról. A Pénztárbolt honlapján több egészségpénztár kínálatából is vásárolhatunk. Érdemes belenézni, jó minőségű ágymatracokon, gyógycipőkön, harisnyákon át bizonyos okosóráig számos termék elérhető egészségpénztárra.

Egészségpénztárral könnyebb

Érdemes viszont tudnunk, hogy az egészségpénztárak önsegélyező szolgáltatásokat is nyújtanak. Ezek egy kicsit másként működnek, mint az egészségpénztári szolgáltatások, és érdemes róluk többet megtudni, mert szinte biztos, hogy találunk köztük olyat, ami a mi életünket is könnyebbé teheti.

Az önsegélyező szolgáltatásokra az egészségpénztárban legalább 180 napja tartott pénzünket használhatjuk. Ez elég hosszú idő, de az az összeg is nagyobb, amit bizonyos önsegélyező célokra felvehetünk a pénztári számlánkról egyszerre, ehhez pedig érdemes egy kicsit előre takarékoskodnunk.

A gyermekvállalás számos nem várt költséggel is járhat. Fotó: Getty Images

Nagyobb kiadással járó életeseményeknél, mint amilyen a gyermek születése, beiskolázása, lakásvásárlás vagy egy hozzátartozó ápolása, az egészségpénztári számlánkról nagyobb összeget, vagy járadék jelleggel rendszeres havi juttatást adhatunk magunknak. Olyan ez, mint egy saját segély magunktól magunknak, és ezért néha támogatásnak is nevezik a pénztárak. Így félreteszünk némi pénzt akkor, amikor megtehetjük, olyan időkre, amikor erre a pluszra szükségünk van.

Adóvisszatérítés is jár érte

Az állam azonban valódi támogatással is jutalmazza azt, aki kiemelt figyelmet fordít az egészségének és a megélhetésének a javítására. Az egy évben fizetett személyi jövedelemadónkból visszakérhetjük az egészségpénztári számlánkra befizetett összeg 20 százalékát, legfeljebb 150 000 forintot. Ha tehát alkalmazottként dolgozunk és SZJA-t fizetünk, akkor az egészségpénztárral spórolhatunk is.

Ahhoz, hogy visszakapjuk az adónkból a teljes 150 000 forintot, gondoljuk át, hogy valóban fizetünk-e ennyi SZJA-t. Ha ugyanis otthon vagyunk a gyermekünkkel, vagy több gyermek után kapunk adókedvezményt, akkor nem biztos, hogy marad annyi adónk, amiből a vissszatérítést megkaphatjuk.

A maximális adóvisszatérítéshez összesen 750 000 forintot kell befizetnünk az egészségpénztárba egy évben, ez havonta 65 200 forintot jelent, de nem muszáj minden hónapban ennyi befizetést teljesítenünk ahhoz, hogy megkapjuk a 150 000 forintot. Ugyan az egészségpénztárak meghatároznak egy minimális tagdíjat, amit havonta elvárnak, de ennél magasabb havi befizetést is vállalhatunk – és a magasabb adóvisszatérítés érdekében érdemes is – , de ezen felül év közben bármikor teljesíthetünk még bármilyen összegű befizetést.

Babavárás egészségpénztárral – így használhatjuk ki

Az egészségünkre félretenni mindig jó ötlet, de önsegélyező célokra, mint amilyen például a gyermek születése, magasabb összeget is érdemes az egészségpénztári számlánkon elhelyezni. Még jobb, ha előre tudunk tervezni, mert így járhatunk a legjobban.

Szülési szolgáltatásként az egészségpénztári számlánkról 1 millió forintot vehetünk fel, ha gyermekünk születik. A szolgáltatásra a pénztárban legalább 180 napja tartott pénzünket használhatjuk, ha tehát nincs fél éves egyenlegünk, akkor az egészségpénztár nem tudja nekünk átutalni a pénzt.

Ne ijedjünk meg, ha a várandósság előtt még nincs számlánk egyik egészségpénztárál sem. A szülési támogatásra az igényünket a gyermek születése után 120 napon belül kell bejelentenünk. Így az is elég lehet, ha a várandósság alatt nyitunk egészségpénztári számlát és fizetünk be rá pénzt.

Az egészségpénztárnak ráadásul nagyon gyorsan tagjai lehetünk. Több pénztár kínál már teljes online belépési lehetőséget, így például az OTP Egészségpénztár felületén is gyorsan és egyszerűen megnyithatjuk a számlánkat. Ha már van a bankkal kapcsolatunk, és használjuk a rendszereiket, akkor még könnyebben eligazodunk az egyébként is ügyfélbarát módon kialakított felületen.

A szülési szolgáltatás előnye, hogy a pénz bármire felhasználható, nem kell számlával igazolni semmilyen kiadást. Egy gyermek születése komoly kiadással is járhat, és önsegélyezés keretében olyan dolgokat is vásárolhatunk, amelyeket egyébként az egészségpénztárban nem számolhatunk el, így például vehetünk gyerekbútort vagy új szőnyeget is.

Kombinálhatjuk is a szolgáltatásokat!

Még hatékonyabban tudjuk kihasználni a kedvezményeket, ha kombináljuk a gyermekvállalással kapcsolatos kedvezményeket. Ha például Babaváró hitelt is felveszünk, és nem költjük el teljes egészében másra, akkor betehetjük az egészségpénztárba is. Befizethetünk belőle a számlánkra 1 millió forintot, majd a baba születésekor, illetve ha letelt a 180 nap, egyben felvehetjük, és arra az évre megkaphatjuk érte a maximális adóvisszatérítést. Így fél évig kell a pénztárban tartanunk a pénzt, és kerestünk vele 150 000 forintot.

Ha van rá mód, figyeljünk az időzítésre!

Megtehetjük azt is, hogy év vége felé befizetünk a pénztárba 750 000 forintot. A maximális adóvisszatérítést már ez után is megkapjuk. Következő év elején pedig befizetjük a maradék 250 000 forintot, ami után már biztosan visszakérhetünk a következő évi adónkból 20 százalékot, azaz 50 000 forintot. Így ezzel a szolgáltatással két év alatt 200 000 forintot spóroltunk.

De van olyan pénztár, amely ennél is jobbat kínál. Az IZYS Egészségpénztárnál például 2 millió forint a szülési támogatás címén felvehető összeg felső határa. Ha ezt ugyanígy fizetjük be, tehát év végén legalább 750 000 forintot, a következő év elején újabb 750 000 forintot, akkor két egymást követő évre biztosítjuk magunknak az adóvisszatérítés maximumát. A baba születése után pedig a teljes összeget felvehetjük a pénztárból.

A családtagok is kihasználhatják

És a lehetőségek itt még nem érnek véget. A szülési szolgáltatást a mi gyermekünk születésekor közeli hozzátartozóink is igénybe vehetik a saját egészségpénztári számlájukon, tehát ők is felvehetnek 1 millió forintot a 180 napja már a pénztárban lévő pénzükből. A család így még többet megtakaríthat az egészségpénztár használatával.

A pénztárban maradt pénzünkből pedig babaápolási termékeket, babakozmetikumokat és egyéb eszközöket, például bébiőrt, lázmérőt vagy pelenkát vásárolhatunk, fizethetjük a baba magánorvosi ellátását vagy a drága ajánlott oltását. Az egészségpénztárba befizetni tehát nem csak hasznos, de anyagilag is megéri.