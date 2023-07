A legjobb szakértői tippek, amelyekkel átvészelheted a pollenszezont

A nyár alapvetően egy nagyszerű időszak – hiszen a jó idő miatt rengeteget lehetsz a szabadban –, ha viszont te is a pollenallergiások táborát erősíted, akkor bizony kellemetlenségekkel is számolnod kell. Az allergén növények virágzása idején ezért érdemes betartani az Allergiaközpont főorvosa, dr. Potecz Györgyi allergológus alábbi tanácsait, amelyek sokat segíthetnek tüneteid enyhítésében.

Figyeld a napi pollenjelentést!

A legfontosabb, hogy a lehető legkisebbre csökkentsd a szervezetedet érő allergénterhelést. Ebben sokat segíthet, ha száraz, meleg vagy szeles időben nem tervezel szabadtéri programokat, mert a pollenterhelés olyankor a legmagasabb. Érdemes továbbá folyamatosan követned az aktuális pollenjelentést, és annak megfelelően megtervezned a szabadidős tevékenységeidet.

Moss és takaríts gyakrabban!

Az allergiás tüneteket okozó pollenek napközben a ruhádon, cipődön is megtapadnak, így pedig bejutnak a lakásodba is. Nem meglepő tehát, ha csukott ablakok mellett is jelentkeznek a panaszaid. Éppen ezért a hazaérkezés után érdemes a ruháidat lecserélni, a cipőidet pedig nedves ronggyal áttörölni. A ruhákat és az ágyneműt gyakrabban kell mosni ebben az időszakban. Az is fontos, hogy mosás után ne a szabadban teregess, mert a nedves ruhák szintén pollenfogóként működnek majd, és száradás után tetemes mennyiségű allergént juttathatsz be velük a lakásba.

Esténként moss hajat!

A pollenek számára nemcsak a cipőd és a ruhád biztosít alkalmas környezetet, de a hajad és a bőröd is remek felület arra, hogy azokon megtapadva folyamatos tüsszögésre kényszerítsenek. Pollenszezonban ezért érdemes minden este vagy délután alaposan lezuhanyoznod és naponta hajat mosnod. Ezzel megelőzheted azt is, hogy a hajadra tapadt polleneket az éjszaka folyamán belélegezd.

Ne reggel szellőztess!

A nyári melegben azt is érdemes megfontolnod, hogy milyen időpontban nyitod ki az ablakokat. Szellőztetni késő estétől hajnalig, valamint eső alatt és után célszerű. A pollenszórást és a pollenek távolba jutását leginkább a szél sebessége befolyásolja, ezért allergiásként szeles időben ne szellőztess, és lehetőleg ne is legyél ilyenkor tartósan a szabadban!

Védőfelszerelésben sportolj és kertészkedj!

A pollenek a bőr, a haj és a ruházat mellett a szemben is könnyen megtapadnak – nem ritka, hogy így okoznak tüneteket, például vörös szemek vagy allergiás kötőhártya-gyulladás formájában. A szabadban tartózkodás során ezért mindig viselj napszemüveget, ez ugyanis segíthet csökkenteni a szembe jutó pollenek számát. Fűnyírás, vagy például sportolás – futás és biciklizés – közben pedig patikából beszerezhető pollenszűrős szájmaszk segíthet elkerülni a pollenek belélegzését.

