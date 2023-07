Könnyező és vörös szemek is jelezhetik a pollenallergiát

A szemek vörösségét több tényező is okozhatja: kialvatlanság, számítógép előtt töltött hosszú órák, vagy fertőzés következtében is jelentkezhet. Az év egy adott időszakában visszatérő panaszok esetén gondoljunk arra, hogy a szemtünetek hátterében pollenallergia is állhat, ilyenkor allergiavizsgálat lehet indokolt. Dr. Augusztinovicz Monika fül-orr-gégész, allergológus, az Allergiaközpont orvosa elmondta, hogy a már diagnosztizált betegek esetében is gyakori a szemtünetek megjelenése, előfordul, hogy ez az első panasz, ami az allergén jelenlétére utal a levegőben.

Allergiás tünetek is állhatnak a könnyezés mögött. Fotó: Getty Images

A pollenek a szembe jutva az orrnyálkahártyán lezajló – és orrfolyást, tüsszögést, viszketést produkáló - folyamathoz hasonló allergiás reakciót képesek előidézni. Arra érzékeny egyéneknél viszketést, könnyezést, égő érzést, a szemek vörösségét, duzzanatát, puffadtságát okozhatják.

Így óvhatjuk szemeinket:

Ne vakarjuk, vagy érintsük meg szemeinket. A dörzsölés hatására a könnytermelés is fokozódik, emellett a kezünkről kórokozókat is a szembe juttathatunk. Ennek megelőzésében a gyakori kézmosás is segíthet.

A kontaktlencse egy határig védi a kötőhártyát a pollenekkel szemben, de ha már allergiás gyulladás alakult ki, ne viseljük.



A szemek sminkelését csökkentsük minimálisra, a kozmetikumok közül is válasszuk a hypoallergén, érzékeny szemekre kifejlesztett termékeket.



Szabadtéri programok során viseljünk napszemüveget.



Hajunkat fogjuk össze, így elkerülhetjük, hogy az ott megtapadt pollenek a szembe jutva további irritációt váltsanak ki.



A szemvörösség csökkentésére a hidegvizes borogatás, a szemek környékének lemosása is jótékony hatású lehet.



Gyógyszerekkel a tünetek ellen

A megfelelő szemcseppek segíthetnek a panaszokat enyhíteni. Ezek összetevői jórészt megegyeznek az orrüregben jelentkező allergiás tünetek kezelésére szolgáló készítmények hatóanyagaival. Segítségükkel a viszketés, vörösség és a gyulladás is eredményesen kezelhető. A helyileg ható készítmények mellett szájon át alkalmazott antihisztamin, vagy dekongensztáns (érösszehúzó hatású) tartalmú gyógyszerek is segíthetnek a szemtünetek csökkentésében. A megfelelő termék megválasztását bízzuk szakorvosra, egyes krónikus betegségek esetén ugyanis nem mindegyik készítmény alkalmazható.

