Ezek fokozhatják allergiás tüneteidet

Légúti allergia esetén nem ritka, hogy az évek alatt újabb allergiák jelennek meg. A korábban csak parlagfű-allergiás beteg például már májusban is szenvedhet a tünetektől, mert időközben allergiássá válhatott a pázsitfűfélékre is. Ezt allergiavizsgálattal tudják diagnosztizálni – magyarázta dr. Tárnok Ildikó allergológus-tüdőgyógyász, a Budai Allergiaközpont orvosa.

De a szakértő szerint az is elképzelhető, hogy a korábban jól beállított kezelésen kell módosítani – ez allergiás és asztmás betegek esetében is gyakran előfordul. Allergia esetén egy erősebb pollenszezon, asztmásoknál pedig egy stresszesebb élethelyzet vagy légúti betegség esetén is indokolt lehet változtatni a gyógyszerelésen. Szintén szükség lehet a kezelés módosítására, ha az asztmás beteg sportolni kezd – ennek célja, hogy a fizikai terhelésre esetleg fellépő panaszfokozódás megelőzése.

Légúti allergia esetén nem ritka, hogy az évek alatt újabb allergiák jelennek meg. Fotó: Getty Images

Allergiás asztma is lehet a háttérben

Allergia vagy asztma esetén nem csak a már diagnosztizált betegség miatt lehet szükség a kezelés megváltoztatására. Az erősödő vagy újonnan kialakult tünetek hátterében a két betegség társulása, vagyis az allergiás asztma megjelenése is állhat. Ez azt jelenti, hogy a légúti allergiás betegnél asztmás tünetek, az asztmás betegnél pedig allergiás panaszok léphetnek fel.

Ha asztmás betegként tüsszögést, orrdugulást, szem- és orrviszketést, valamint orrfolyást tapasztalsz a pollenszezonban, akkor valószínűleg kialakult nálad a légúti allergia. Ha pedig tudod magadról, hogy allergiás vagy, újabban azonban egyre gyakrabban lép fel nálad köhögés, nehézlégzés, mellkasi szorító érzés, fulladásérzés, valamint sípoló kilégzés, az társuló asztmára utalhat.

Így zajlik a kivizsgálás és a kezelés

Ha panaszaid alapján felmerül az asztma gyanúja, az orvos légzésfunkciós vizsgálatot fog végeztetni, ugyanis ez szükséges az asztma diagnózisához. Allergiás panaszok esetén pedig a szakember allergiatesztre küld majd, amely segít kideríteni, hogy melyik légúti allergén miatt jelentkezhetnek a tüneteid.

Az allergiás asztma nem gyógyítható, de a megfelelő kezeléssel karbantartható. Hatékony terápiával akár tünetmentességet is el lehet érni. Allergiás asztma esetén az asztma elleni gyógyszerek mellett a légúti allergia elleni készítményeket is szedned kell. Az asztmagyógyszerekből több típus is létezik: a légutak gyulladására célzottan ható készítmények, illetve rövid és hosszú hatású hörgőtágítók. A légúti allergia tünetei ellen az orvos tüneti szereket – például antihisztamintablettátt vagy szteroidos orrspray-t –, valamint allergén immunterápiás kezelést is javasolhat.

