Megduplázza a reflux esélyét ez a betegség

Az asztmás betegeknél gyakoriak a refluxos panaszok. Esetükben gyakorlatilag kétszer akkora a reflux kialakulásának esélye – hívta fel a figyelmet dr. Hidvégi Edit tüdőgyógyász, gasztroenterológus, a Tüdőközpont orvosa. Ennek oka, hogy a köhögés és az egyes, szájon át szedett asztmagyógyszerek hatóanyagai súlyosbíthatják a reflux tüneteit, a túlzott gyomorsav-termelődés pedig felerősítheti az asztmás panaszokat.

Asztmásként nagyobb esélyed van a reflux kialakulására. Fotó: Getty Images

Az asztma köhögést, nehézlégzést és mellkasi szorító érzést okoz, a reflux pedig égő érzést, mellkasi nyomást, valamint a garatban is érezhető kellemetlen tüneteket, például torokfájást is előidézhet. Bizonyos esetekben a beteg ezt úgy éli meg, mintha rosszul kapna levegőt. A tünetek között tehát van átfedés, így előfordulhat akár olyan helyzet is, hogy az asztmagyógyszert azért nem lehet megfelelően beállítani, mert valójában a reflux okozza a panaszokat.

A néma reflux nem okoz tipikus tüneteket

Égő érzés a szegycsont tájékán, kellemetlen szájszag, maró érzés a torokban – ha ilyen panaszaink jelentkeznek, sejthető, hogy gyomorégésről vagy refluxbetegségről van szó. A reflux azonban nem mindenkinél okoz ilyen jellegzetes panaszokat. A néma refluxra sok esetben csak a reggeli torokfájás, az elhúzódó rekedtség vagy a krónikus orrmelléküreg-gyulladás utal. Az első hallásra talán enyhének tűnő tünetek azonban komoly szövődményeket okozhatnak, főként asztmások esetében.

Asztma és reflux együtt? Ilyenkor gyanakodj

A szakértő szerint a két betegség együttes fennállásáról lehet szó, ha az alábbiakat tapasztalod:

Megfelelő kezelés ellenére sem szűnnek, vagy akár még erősödnek is az asztmás panaszaid.

Az asztmás tüneteid egy kiadós étkezést követően, vagy a refluxot fokozó ételek – például fűszeres, csípős ételek, alkohol, koffein – fogyasztása után romlanak.

A légzési panaszaid este, lefekvés után rosszabbodnak. Az éjszakai „asztmás tünetek” oka részben a fekvő helyzetben súlyosbodó reflux is lehet.

Elhúzódó, köhögésre ingerlő torokirritáció, gombócérzés és rekedtség jelentkezik.

A reflux a fogzománcot is kikezdheti, ezért ha az alapos fogápolás ellenére is gyakran jelentkezik a metszőfogaidon fogszuvasodás, az szintén gyanús.

Nem az asztmagyógyszerek mennyiségét kell emelni

„Asztmásként nagyobb esélyünk van a reflux kialakulására. Ezt szem előtt tartva fontos minden új, vagy nehezen kezelhető tünet esetében a reflux lehetőségére is gondolni” – figyelmeztetett dr. Hidvégi Edit. Mint mondta, ilyen esetben alaposan ki kell vizsgálni a beteg panaszait, vagyis nem szabad megelégedni azzal, hogy csak az asztma kezelésére fókuszál az orvos. Ha a két betegség egyszerre van jelen valakinél, akkor mindkettőt együtt kell kezelni, hiszen tartós javulást csak így lehet elérni – tette hozzá a szakember.

