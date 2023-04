Néhány egyszerű lépés, hogy ne gyötörjön az allergia

Erősen felhős lesz az ég, többfelé lehet eső, zápor, zivatar. Délután szakadozni kezd a felhőzet. Élénk északnyugati szél mellett 11, 18 fok között alakul a csúcshőmérséklet. Kedden továbbra is hidegfronti hatás érvényesül. Nem mérséklődnek a görcsös panaszok, illetve továbbra is jelentkezhet vérnyomás-ingadozás. Tovább fokozódhatnak a kopásos ízületi bántalmakkal élők fájdalmai. A hőérzet és a komfortérzet is ingadozó. További fontos részletek a meteogyógyász® mai videójában! A légszennyezettség alacsony, alig változik. A légnyomás gyengén süllyed.

Egészséget befolyásoló hatások:

Fülledtség (magas páratartalom 25 fok feletti hőmérséklettel)