Eddig mindenki rosszul mosott hajat, valójában így kell

Nem kellene az egész hajunkat besamponozni, csupán a haj egy részét kell bedörzsölni – tudta meg a 24.hu. Tiktok-videójában osztotta meg egy fodrász hölgy, hogy samponozáskor elég csak a hajszálak gyökerére koncentrálni. Azt mondja, ezt azért érdemes így csinálni, mert a fejbőrünket kell tisztítani, nem a hajunkat. Ráadásul mikor lemossuk a habot, az úgyis tisztítja a hajunknak azt a részét, amit nem samponoztunk be.

Taylor arról is értekezik, hogy a víz hőmérséklete a langyostól a melegig megfelelő, a forró már nem, mert az kiszárítja a hajat, különösen télen. Szerinte az is fontos, hogy mielőtt felvisszük a sampont, biztosan mindenhol vizes legyen a hajunk.

A videóban arról is beszél, hogy ő már egy hete nem mosott hajat, így most háromszor is megmossa, pontosabban addig, míg rendes hab nem képződik a samponból. Miután leöblítette a haját, bebalzsamozta a haja közepét és végét, a maradékot pedig a fejbőrére kente. Általában hagyja pár percig, míg ki nem mosná a hajából.

Mint arról már korábban beszámoltunk, érdemes figyelni arra, hogy hajmosáskor a masszírozás, dörzsölés mindig óvatos legyen, és csak az ujjbegyeinket használjuk, a körmünket soha. A hajmosást meleg vízzel kezdjük, és langyossal vagy hideggel fejezzük be, a hideg víz ugyanis segít a hajszálakban tartani a sampon és a balzsam hatóanyagait.

A legfrissebb tartalmainkért kövessen minket a Google Hírekben, Facebookon, Instagramon, Viberen vagy YouTube-on!