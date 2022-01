9 dolog, amit meg kell tennünk a szemünk egészségéért

Mit érdemes megtennünk 2022-ben a szemünk egészsége érdekében? A Budai Szemészeti Központ szemész szakorvosa, Dr. Lendvai Zsanett szerint az alábbi kilenc dolgot érdemes megfogadni.

Digitális méregtelenítés

Mivel a koronavírus-járvány miatt legtöbbünk megnövelte a képernyő előtt töltött időt, felszabadítóan hathat, ha több napra telefonstopot kényszerítünk magunkra. Ezzel nemcsak rengeteg időt hagyunk arra, hogy más céljainkra összpontosítsunk, de még a szemünkkel is csodát tehetünk: a digitális detox csökkenti a szemszárazságot és felfrissíti a fáradt szemeket. A képernyő előtt töltött időt az alábbiakkal minimalizálhatjuk:

Ne nyomkodjuk a telefonunkat az étkezőasztalnál! Az információéhség annyira begyűrűzött a mindennapjainkba, hogy sokan még a családi vacsora közben is a telefonunkat böngészik, vagy épp az aktuális kedvenc sorozatukat nézik. Ha ezek helyett inkább beszélgetnénk a szeretteinkkel, nem csupán minőségi időt tölthetnénk együtt, de még a szemünk egészségéért is sokat tehetnénk. Fél óra a kütyük bámulása nélkül már nagyon sokat jelent a látószervünknek.

Lefekvés előtt olvassunk könyvet! Köztudott tény, hogy az okostelefonok által kibocsátott kék fény csökkentheti a melatoninszintet és megszakíthatja az alvási ciklust. Lefekvés előtt ezért ne a telefonunkat böngésszük, olvassunk inkább könyvet! Ez segíthet abban, hogy könnyebben aludjunk el, és a szemünket sem terheli meg.

Iktassunk be rendszeresen szünetet, ha képernyő előtt dolgozunk! Ha a munkánk során órákat töltünk a számítógép monitorja előtt, szemünk tehermentesítése érdekében érdemes a 20-20-5 szabályt bevetni. Vagyis 20 percenként, körülbelül 20 másodpercig fókuszáljunk olyan tárgyra, ami legalább 5 méter távolságra található.

A látószervünk az egyik legféltettebb kincsünk, igyekezzünk hát ennek megfelelően gondoskodni róla!

Étkezzünk egészségesen

Az ünnepi édességdömping után ideje egészségesebb falatokra váltani. A szemünk egészségének megőrzése érdekében fogyasszunk több gyümölcsöt és zöldséget. A béta-karotinban, luteinben, zeaxantinban, cinkben és ómega-3 zsírsavakban gazdag étrend megelőzheti a szembetegségekből eredő látásvesztést, beleértve az időskori makuladegenerációt. Növeljük tehát a zöldségek, gyümölcsök, olajos halak és diófélék fogyasztását, és egészítsük ki étrendünket a következő ételekkel:

Zöldségek, gyümölcsök: zöld leveles zöldségek (kelkáposzta, spenót, mángold), sárgarépa, édesburgonya, narancs és más citrusfélék

Olajos halak: lazac, makréla, szardella, tonhal, szardínia, pisztráng, hering

Diófélék: mandula, dió, mogyoró, kesudió

Védjük a szemünket a napfénytől

Legyen szó akár nyárról, akár télről, mindig fordítsunk kellő figyelmet arra, hogy megvédjük szemünket és a szemkörnyéki bőrt a káros UV-sugárzástól. Jó, ha tudjuk, hogy még a hóról és jégről visszaverődő napfény is képes károkat okozni például a szaruhártyán.

Igyunk sok vizet

A kevés folyadékbevitel károsíthatja egészségünket, és hatással lehet a szemünk egészségére is. Ha viszont naponta 1,5-2 liter vizet megiszunk, azzal megelőzhetjük a szaruhártya kiszáradását. Ez különösen azok számára fontos, akik kontaktlencsét viselnek. A szemszárazságot egyébként jó minőségű, tartósítószer-mentes műkönny használatával is megelőzhetjük.

Csökkentsük a stresszt

A stressz csökkentésével is sokat tehetünk a szemünk egészségéért. A cél érdekében bevethetjük akár a meditációt vagy a jógát is. De ugyanilyen fontos az éjszakai nyugodt, pihentetőalvásis.

Ügyeljünk a kontaktlencse megfelelő használatára

A kontaktlencsék megfelelő tisztítása és tárolása segít megőrizni az egészséges látást. A nem optimális tisztítás és tárolás ellenben számos szemproblémát okozhat.

Fogyasszunk kevesebb koffeint

A napi egy-két csésze kávé fogyasztása még nem jár komoly egészségügyi kockázattal, azonban ha túlzásba esünk, és egymás után öntjük magunkba a feketét, akkor ez negatívan hathat a szemünkre. A túl sok koffein növelheti a szemnyomást, csökkentheti a könnytermelést, és szemszárazsághoz vezethet. Ha nagy kávéfogyasztók vagyunk, iktassunk be koffeinmentes kávét, vagy próbáljunk meg néhány csészényit teával kiváltani.

Szokjunk le a dohányzásról

Mindannyian tudjuk, hogy a dohányzás káros az egészségünkre. Ez a rossz szokás azonban nemcsak olyan súlyos betegségeket okozhat, mint a tüdőrák és a szívbetegség, de károsítja a látást is. A dohányzás számos látásprobléma kockázatát növeli, beleértve a szürke hályogot, makuladegenerációt és a szemszárazságot is. Ha dohányzunk, az új év remek lehetőség arra, hogy megpróbáljunk megszabadulni a káros szenvedélyünktől.

Menjünk el szemvizsgálatra

Ha már nem is emlékszünk, mikor ellenőriztettük utoljára a szemünket, érdemes bejelentkezni egy átfogó szemészeti szűrővizsgálatra. Egy szemvizsgálat segít azonosítani azokat a problémákat, amelyek a jövőben veszélyeztethetik a látásunkat, és egyéb egészségügyi problémákra is felhívhatja a figyelmet, például a magas vérnyomásra vagy a cukorbetegségre.