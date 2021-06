Így hatott a gyerekek látására a koronavírus

Ha az kerül szóba otthon, vagy a baráti társaságunkban, hogy a koronavírus miatti bezártságnak milyen hatásai voltak egészségünkre nézve, akkor a legtöbben azokra a fránya pluszkilókra gondolunk - szerencsésebb esetben az elmúlt hónapokban sikeres életmódváltással elért súlycsökkenésünkre.

De a bezártság nemcsak a testsúlyra volt hatással, hanem számos egyéb dologra is az egészségünket illetően. Ilyen a gyerekek látása is, ami sokat romlott a home school idején - hívja fel a figyelmet friss cikkében a New York Post, amerikai orvosokra hivatkozva.

Több képernyőidő, kevesebb szabadtér

A gyerekek látásromlásának egyik oka a megnövekedett képernyőidő, ami a pandémia idején sok családban kiegészült azzal, hogy a kicsik kevesebb időt tudtak a szabadban, jó levegőn és megfelelő fényviszonyok közt tölteni. A rossz megvilágítás és a több, sok esetben túl közelről történő képernyőnézés pedig hozzájárult ahhoz, hogy egyre több gyereknek van szüksége szemüvegre rövidlátás miatt.

Sokkal több időt töltöttek a képernyő előtt az elmúlt egy évben a gyerekek. Fotó: Getty Images

Ez nem csak az Egyesült Államokban van így. Egy januárban publikált tanulmány szerint kínai kutatók például arra jutottak, hogy a 6-8 éves korosztályban háromszor nagyobb valószínűséggel alakult ki rövidlátás a pandémia idején, mint az azt megelőző öt évben. Erre 120 ezer olyan gyerek adatainak elemzése után jutottak, akik ki sem mozdultak otthonról.

Mit tehetünk?

A nyári szünet remek lehetőségeket biztosít a kicsik szabadtéri szórakozására, és arra, hogy a jobbnál jobb családi és/vagy társas programoknak köszönhetően szinte el is felejtsék a tabletet, a számítógépet, az okostelefont és a tévét. Ugyanakkor nem lehet a pandémia alatt megszokott ritmusuktól vagy kedvenc online játékaiktól egyik pillanatról a másikra teljesen elszakítani őket - és nem is feltétlenül kell. Sok szülő inkább korlátozza a képernyőidőt, és ami elkerülhető, arra inkább más alternatívákat ajánl a gyerekeknek.

A tablet vagy a számítógép előtt töltött időben pedig a 20/20/20 szabály is sokat segíthet. Ennek értelmében próbáljon a gyerkőc 20 percenként 20 másodperces szüneteket tartani, amikor egy 20 lábnyira, vagyis nagyjából hatméterre lévő tárgyra fókuszál. A szakemberek szerint a gyakoribb pislogás is előnyös lehet.