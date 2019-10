Szemcseppek: mikor kell és meddig?

Szemszárazságról, avagy szárazszem-szindrómáról akkor beszélünk, ha károsodik a szemfelszínt borító könnyfilm, ezáltal pedig nem képes ellátni a funkcióját. Könnyek nem csupán akkor termelődnek ugyanis, amikor hagymát pucolunk vagy egy megható filmjelenet miatt elsírjuk magunkat. Naponta mintegy 1-3 milliliternyi úgynevezett bazális könnyet választanak ki az erre specializálódott mirigyek a szem környékén, aminek célja a szaruhártya és a kötőhártya nedvesen tartása. E könnyek felelősek a szaruhártya táplálásáért, kórokozókkal szembeni védelméért, valamint egyenetlenségeinek kiegyenlítéséért, aminek a fénytörésben, így a látás folyamatában is szerepe van.

A szemcsepp használatának vannak szabályai. Fotó: iStock

A könnyfilm egyfajta folyékony, mégis stabil rétegként fedi le tehát a szemfelszínt. Túlnyomó részben egy vizes oldatról van szó, amelyet belülről egy vékony mucinózus réteg tapaszt a szaruhártyához, míg kívülről egy olajos felület óvja a kelleténél gyorsabb párolgástól. Ideális esetben egy tartós szemvédő réteg jön így létre, amit rendszeres pislogással tudunk egyenletesen eloszlatni szemünkön. Amennyiben viszont a könnyfilm összetétele megbomlik, azaz a szem szárazabbá válik, úgy egyebek mellett égő, viszkető érzés, a szemek kivörösödése, homályos látás és szemfáradtság jelentkezhet tünetként. Az állapot egyáltalán nem veszélytelen, hiszen jelentősen fokozhatja a szemfertőzések és a szaruhártya-sérülések kockázatát.

Hogyan kezelhető a szemszárazság?

Az első lépés természetesen, hogy felkeresünk a panasszal egy szemész szakorvost. Mivel a szárazszem-szindróma hátterében számos kiváltó ok meghúzódhat, így a kezelési lehetőségek is többfélék lehetnek. A szemszárazságot a könnyfilm vizes rétegének csökkent termelődése is kiválthatja, de az olajos réteget termelő mirigyek elégtelen működése is hozzájárulhat a nemkívánatos folyamatokhoz, túlzott mértékben fokozva a könnyfilm elpárolgását. Mindezek mögött - a teljesség igénye nélkül - olyan tényezők állhatnak, mint az öregedéssel járó természetes változások, különböző belgyógyászati és egyéb megbetegedések, gyógyszermellékhatások, gyulladások, a kelleténél ritkább pislogás, dohányzás, valamint a szeles időjárás vagy a száraz levegő. Lézeres látásjavító szemműtétek után is gyakran jelentkezik mellékhatásként szemszárazság, bár ez ilyenkor rendszerint csupán átmeneti állapot.

Így óvhatja szemét akkor, ha számítógéppel dolgozik - hasznos tippek a cikkben!

Amennyiben sikerül feltárni az elsődleges kiváltó okot, úgy annak megszüntetésével bizonyos esetekben helyreállítható a szemfelszín kellő nedvessége is. Például megoldást jelenthet az addig használt készítmény kiváltása egy másikkal, ha valamilyen gyógyszer szedése mellett alakult ki a probléma. Ezzel együtt sokszor előfordul, hogy egyedül az élethosszig tartó tüneti kezelés nyújthat segítséget. Ilyenkor a szemfelszín nedvesen tartása, illetve a könnyfilm funkcióinak helyreállítása a cél. Enyhe szemszárazság esetén érdemes életmódbeli változtatásokkal is próbálkozni, kezdve a pislogást ritkábbá tevő tevékenységek, mint a számítógép-használat vagy a vezetés idejének korlátozásától, közbeni szünetek beiktatásától, az otthonunk páratartalmának növelésén át a napi folyadékbevitel ideális szintre emeléséig.

A kezelés elsődleges eszközét ugyanakkor általában a könnypótlás jelenti. Ehhez ma már számos recept nélküli készítmény kapható a gyógyszertárakban, műkönnyek, szemcseppek, permetek, kenőcsök és gélek formájában egyaránt. Elérhetőek termékek mind a könnyfilm vizes, mind az olajos fázisa pótlására, függően attól, hogy az elégtelen könnytermelés vagy a könnyfilm túlzott mértékű párolgása felelős-e a panaszokért. Hosszú távon mindenképpen ajánlott tartósítószer-mentes szemcseppet használni, bár ehhez hozzátartozik, hogy az újabb típusú tartósítószerek már sokkal kevésbé toxikusak, mint a régebben alkalmazott benzalkónium-klorid.

Összességében elmondható, hogy a megfelelő készítmény kiválasztása nagy körültekintést igényel, ezért ajánlott szakember segítségét kérni hozzá. A jó műkönny ismérve, hogy előírásnak megfelelő használat mellett hatékonyan képes megszüntetni a szemszárazságra jellemző panaszokat, egyszersmind szemünk védelmét is helyreállítja.