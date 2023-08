A nők immunrendszere ezért erősebb a férfiakénál

„Amit a legtöbben nem tudnak, hogy általában véve a nők erősebb immunválasszal reagálnak a fertőzésekre, mint a férfiak” – mutat rá a The Conversation oldalán megjelent közös cikkében Helen McGettrick és Asif Iqbal, a Birminghami Egyetem immunológus kutatói. Mint írják, a férfiak éppen ezért fogékonyabbak olyan fertőzésekre, mint a HIV, a hepatitisz B és a malária. Emellett súlyosabbak lehetnek a tüneteik is, amit alátámaszt, hogy a feljegyzések szerint gyakrabban kerülnek kórházba a többi között hepatitisz B, tuberkulózis és gyomor-bélrendszeri fertőzések miatt egyaránt. Miközben mindez bizonyos szempontból pozitívum a nőkre nézve, egyben azt jelenti, hogy a nők körében magasabb a kockázat immunmediált krónikus betegségek kialakulására. Lássuk tehát, milyen tényezők játszanak szerepet abban, hogy a két nem immunrendszere eltérő módon funkcionál.

A férfinátha nem csupán hiszti: a nők immunrendszere tényleg gyorsabban irtja ki a kórokozókat. Fotó: Getty Images

Kromoszómák és hormonok

Kezdve az immunsejtek számától az immunrendszer aktiválódásának mértékéig az immunreakciók minden szintjén lehet különbségeket találni a nemek között. Érdemes továbbá megemlíteni, hogy immunrendszerünk életünk során is folyamatosan fejlődik: tanul a múltbéli tapasztalatokból, illetve reagál az öregedéssel járó fiziológiai kihívásokra is. Végeredményben a nemek közötti eltérések már a születéstől fogva jelen vannak, majd a pubertáson és a felnőttkoron át időskorban is érzékelhetőek maradnak.

Mi állhat a háttérben? Nos, McGettrick és Iqbal elsőként az X kromoszóma szerepére mutat rá. Mint írják, a nőknek két X kromoszómája van, míg a férfiaknak egy X és egy Y kromoszómája. A legtöbb immunműködéssel összefüggő gént pedig éppen az X kromoszóma tartalmazza. Emellett mintegy 118 olyan gént vonultat fel, amelyek képesek meggátolni más gének kifejeződését, illetve megváltoztatni, ahogyan a fehérjék termelődnek a szervezetben, beleértve azokat is, amelyek nélkülözhetetlenek az immunitáshoz. Ezeket a gén- és fehérjeszabályozókat mikroRNS-ként ismerjük, amelyekből alig két gén található az Y kromoszómában.

Az X kromoszómában eleve több gén található, mint az Y kromoszómában – hozzávetőleg 900 az 55-tel szemben. Így aztán a női sejtek úgy fejlődtek ki, hogy képesek legyenek úgymond kikapcsolni az egyik X kromoszómájukat. Ez azonban nem olyan, mint leoltani este a villanyt a szobában. Sokkal inkább egy sötétítő lepelhez hasonlít. Valójában az elnyomott X kromoszóma génjeinek 15-25 százaléka is ki tud fejeződni a nők sejtjeiben, közte az immunrendszer működését befolyásoló gének is – volumenben jelentősen meghaladva a férfiak sejtjeiben zajló génkifejeződést. Összességében így a nők szervezete jellemzően gyorsabban kitessékeli magából a kórokozókat, mint a férfiaké.

A kromoszómák mellett legalább annyira fontos tényezőt képeznek a nemi hormonok is. A progeszteronról és a tesztoszteronról széles körben elterjedt tudományos nézet, hogy korlátozzák az immunreakciókat. Habár mindkét hormont termeli mindkét nem szervezete, a progeszteron nagyobb koncentrációban van jelen a változókor előtt a nők, mint a férfiak szervezetében, míg a tesztoszteron utóbbiaknál mutatható ki magasabb szinten. Az ösztrogén mint az egyik legfőbb női nemi hormon szerepe sokkal összetettebb. Habár általánosságban erősíti az immunválaszt, szintje nagyon változó mind a menstruációs ciklus során, mind a kor előrehaladtával. Terhesség idején magas, a menopauzát követően pedig lecsökken.

Részben ezek a genetikai és hormonális tényezők magyarázzák, hogy a várandósság idején és az azt követő években a nők immunrendszere erősebben reagál a külső tényezők támasztotta kihívásokra, mint amilyen például egy fertőzés. Evolúciós szempontból ennek előnye, hogy védelmet nyújt a nők és magzatuk számára, majd a szülés után is javítja az anya túlélési esélyeit a gyermeknevelés évei alatt, végeredményben biztosítva a populáció túlélését is. Hasonló megfigyelhető egyébként más fajoknál is, köztük rovaroknál, gyíkoknál, madaraknál és emlősöknél.

Az erős immunrendszer sem mindig előnyös

A nők erőteljes fertőzésekkel szembeni immunválaszának is megvan azonban az ára. Magában hordozza ugyanis bizonyos betegségek kialakulásának fokozott kockázatát, valamint fertőzések után elhúzódó panaszok veszélyét.

Becslések szerint az immunmediált gyulladásos betegségek 75-80 százaléka nőket érint. E körbe tartozik a többi között a szklerózis multiplex, a reumatoid artritisz, a lupusz, a Sjögren-szindróma és olyan pajzsmirigyzavarok, mint a Graves-Basedow-kór. E betegségek közös pontja, hogy az immunrendszer támadást indít valami ellen, amelyet behatolónak vél. Csakhogy ez nem minden esetben idegen anyag, mert előfordul, hogy a szervezet védelmi rendszere tévedésből valamely saját sejtcsoportja vagy szövete ellen lép fel. Mindez hosszú távon súlyos szövetkárosodást, fájdalmat és egyéb szövődményeket okoz.

Ezenkívül a nők fogékonyabbak a fertőzések lezajlása után hátramaradó, elhúzódó immunválaszra is. Epstein-Barr-vírus okozta fertőzés vagy Lyme-kór után például krónikus fáradtság szindróma alakulhat ki náluk, amelyről szintén ismert, hogy gyakrabban jelenik meg nőknél, mint férfiaknál. Egyszersmind ez lehet a magyarázat arra is, hogy miért alakul ki magasabb arányban hosszú COVID a fiatal nőknél az új típusú koronavírus-fertőzés szövődményeként. Egy kutatás autoantitesteket is kimutatott hosszú COVID-dal küzdő betegek testében, ami arra utal, hogy az állapot talán autoimmun betegség. Ezzel is egybevág, hogy a nők ugye fogékonyabbak az autoimmun zavarokra. Mindazonáltal a hosszú COVID pontos okai egyelőre nem tisztázottak pontosan, ahogy az sem, hogy a nők miért lehetnek nagyobb veszélyben.

Végezetül egy jó hír: a nők általában jobban reagálnak a védőoltásokra, azaz erősebb immunválasz alakul ki bennük a vakcinák hatására, szervezetük több antitestet termel, mint a férfiaké. Ezt influenza, kanyaró, mumpsz, rózsahimlő, hepatitisz A és B esetén is kimutatták már. Olyan tanulmány is született, amely szerint a nők immunrendszere fél dózis influenzaoltás hatására is ugyanannyi antitestet állított el, mint a férfiaké egy teljes dózis után. Érdemes azonban megemlíteni, hogy ez a különbség a kor előrehaladtával egyre csökken a két nem között, különösen a menopauza után.