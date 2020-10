Virológus: megállítani nem, csak lassítani tudjuk a járványt

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) már felismerte a magyar helyzet romlását és a 3., vagyis a súlyosan veszélyeztetett kategóriába sorolta az országot. Komolyabb intézkedések nélkül viszont még a jelenleginél is többen fognak kórházba és lélegeztetőgépre kerülni, illetve meghalni is a koronavírus-járvány miatt - hívta fel a figyelmet a szakember a Constantin Tamás gyermekorvos Facebook-oldalán közzétett beszélgetésben.

Pesszimista várakozások

A virológus szerint nagyon rossz irányba halad a járvány. Az utóbbi napokban ugyanis a halálozások száma is elkezdett nőni - ahogy arra már szeptember elején is figyelmeztetett. Emellett az is látható, hogy a korábbi 30-31 év helyett most már 40-41 év a fertőzöttek átlagéletkora. Hangsúlyozta, hogy lassítani kell a járvány ütemét, mert megállítani nem fogjuk tudni. "De ha így rohanunk a vesztünkbe, akkor az egészségügyi kapacitásunkat ki fogjuk meríteni" - fűzte hozzá. Megemlítette továbbá, hogy egyáltalán nem optimista a helyzettel kapcsolatban, és félő, hogy a kór az idősek otthonában is újra be fog robbanni.

A szakember elég pesszimistán látja a helyzetet. Képünk illusztráció, forrása: Getty Images

A teszteléssel is baj van

A szakember még egy problémára rávilágított, mégpedig arra, hogy a tesztkapacitásunk véges, ráadásul lassan el is érjük a felső határt. A PCR-tesztekkel kapcsolatban emellett egyre gyakrabban tapasztalható az, hogy egy gyógyult páciens hétről-hétre pozitív teszteket produkál. Ennek oka az lehet, hogy nagyon érzékeny a módszer, ezért Pécsen most az ilyen betegektől vett mintákkal próbálnak megfertőzni sejteket, hogy kiderüljön, fertőz-e még egyáltalán az új típusú koronavírus. Megemlítette azt is, hogy jelenleg az orvosok nem merik visszaengedni a közösségbe a pozitív PCR-eredményt produkáló betegeket, ám Falus András immunológus szerint nem a vírus jelenléte, hanem a fertőzőképesség lenne a lényeg.

Nincs értelme az iskolai lázmérésnek

A beszélgetés során az iskolákban bevezetett kötelező hőmérséklet-mérés is szóba került. Ezzel kapcsolatban Tordas Dániel házi gyermekorvos úgy fogalmazott, hogy a nemzetközi adatok és a saját tapasztalatai is azt mutatják, hogy a gyerekeknél a nemláza koronavírus-fertőzés fő tünete. A lázméréssel ezért csak azt lehet megelőzni, hogy a gyerekek betegen menjenek az iskolába, a koronavírus közösségbe való bevitelét azonban nem. A 37,8 Celsius-fokos határértékről pedig azt mondta, a szülőknek ennél alacsonyabb hőemelkedéssel sem szabad közösségbe engedniük a gyermeküket.

A hőmérésnek Jakab Ferenc szerint sincs értelme - sem szakmailag, sem járványügyileg. Úgy véli, hogy ez egy irreleváns lépés, hiszen a COVID-19 tünetei sok esetben láz nélkül jelentkeznek, ráadásul a tünetmentesek is sokan vannak. A mérésre váró, kint tolongó gyerekek azonban könnyen megfertőzhetik egymást. A szakember ugyanakkor megemlítette azt is, hogy az adatok alapján az óvodák és iskolák átfertőzöttsége csekély, tehát nem ezekben a közösségekben terjed a legfőképpen a járvány.

Mit tehetünk?

A szakember szerint csak egyéni felelősségvállalással érhetünk el eredményeket a koronavírus elleni küzdelemben. Mint mondta, a távolságtartást, a karantént és az alapos kézmosást egészen addig be kell tartania a lakosságnak, amíg elérhetővé nem válik a koronavírus-vakcina. Más megoldás ugyanis nincs.

