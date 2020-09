Virológus: 4-5 hét múlva sokkal rosszabb lesz a helyzet

Az elmúlt napok koronavírussal kapcsolatos adatai valóban magasak, de lesz még ennél jóval magasabb is - hívta fel a figyelmet Jakab Ferenc virológus az ATV Start című műsorában. Közeledik "a felsőlégúti fertőzések virágkora", az őszi-téli időszak. Úgy fogalmazott, ha már nyár végén ilyen szintű emelkedés indult el, akkor az év utolsó negyedévében még drasztikusabb növekedés várható.

4-5 hét múlva sokkal rosszabb lesz a hazai járványhelyzet. Képünk illusztráció, forrása: Getty Images

A halálozási arány is emelkedni fog

A szakember szerint szemmel látható a változás a koronavírus-fertőzöttek átlagéletkorában is. A tavaszi járványhullám idején ugyanis még 67 év volt az átlag, most viszont jóval alacsonyabb, mindössze 26 ez a szám. Az őszi hullám elején tehát elsősorban a fiatalokat támadja az új típusú koronavírus - ezért nem is emelkedett eddig a halálozási arány. A virológus azonban - több más szakemberrel együtt - úgy véli, 4-5 hét múlva ez is megváltozik. A szakma szerint ugyanis ekkora csúszás várható a fertőzöttek és a halottak számának növekedése között, hiszen ennyi idő alatt már szinte biztosan átterjed a fiatalabbak köréből az idősebb generációkra is a kór - hacsak nem teszünk ellene.

Csak így lehet vége a járványnak

A szakember határozott véleménye az, hogy a koronavírus-járványnak kizárólag egy biztonságos és hatékony vakcina vethet véget. Ám az is csak akkor, ha a lakosság minimum fele beoltatja magát. Reményei szerint a jövő év első felében már elkezdődhet a vakcinálás Európában, a klinikai tesztek harmadik fázisának tejles kiértékelése azonban addigra még nem ér véget.

Kiemelte továbbá, hogy fontos megértenünk a gyógyszeres kezelés és az oltás közötti különbséget. A gyógyszer megelőzésre nem használható, hanem kizárólag a már megfertőződött személy tüneteinek mérséklésére és kezelésére alkalmas. Ezzel szemben a vakcina stimulálja az egészséges emberek immunrendszerét, így segít kialakítani az immunitást a koronavírus-fertőzés ellen.

