Szlávik: „korai lenne még a kötelező maszkviselés”

Az eddigi tapasztalatok alapján a koronavírus omikron variánsának gyorsan terjedő alváltozatai hamar képesek dominánssá válni, ahol csak megjelennek. Az Egyesült Államokban például áprilisban még csupán a friss esetek 0,3 százalékáért volt felelős a BA.5 alvariáns, július végére viszont már ez okozta a fertőzések 82 százalékát – írta meg a Mandiner. Dr. Szlávik János felhívta ugyanakkor a figyelmet, hogy sem a külföldi járványadatokból, sem a vírustörzsből nem lehet érdemi következtetéseket levonni arra vonatkozóan, mi vár ránk az elkövetkező időszakban.

Dr. Szlávik János szerint hasznos lehet ismét a maszkviselés, de még korai lenne kötelezővé tenni. Fotó: Getty Images

Egyelőre az sem tisztázott, hogy a BA.4 és a BA.5 megbetegítő képessége pontosan miként viszonyul a korábbi variánsokéhoz. „Mondhatnám, hogy a BA.5 enyhe tüneteket okoz, de ha sokan felvették az oltást, akkor nemcsak azért okoz enyhe tüneteket, mert a BA.5 enyhébb, hanem azért is, mert nagyon sok ember be van oltva” – fogalmazott a szakember az interjúban. Hozzátette, a fertőzés továbbra is elsősorban az oltatlanokat veszélyezteti.

Kitért rá, az új variánsok okozta fertőzés a meglévő ismeretek szerint hasonló megbetegedést válthat ki, mint a korábbiak esetében. A betegek többsége két-három nap, legfeljebb egy hét alatt meggyógyul. A legjellemzőbb tünetek közé tartozik a láz és fejfájás, köhögés, illetve az ízlelés- és szaglásvesztés. „Ez a változat több gyereket is megfertőz” – hívta fel a figyelmet ugyanakkor Szlávik doktor, hozzátéve, hogy a koronavírus folyamatos változása miatt egyre biztosabb, hogy a gyerekeket be kell oltani. E célra jelenleg elegendő lehet esetükben a két oltásdózis.

Több országban is megjelent egy újabb koronavírus-variáns, a Centaurus. Mit lehet tudni erről? Mutatjuk.

A felnőttek kapcsán a szakember három vakcinaadag felvételét tanácsolja, valamint idősek és krónikus betegek esetében egy második emlékeztető oltást is. Az infektológus szerint mindenki helyesen jár el, aki maszkot hord, és erre egyre több példát látni. Ezzel együtt a kötelező maszkviselés vagy egyéb korlátozó intézkedések bevezetését a járvány jelenlegi szakaszában még korainak tartana. Kifejtette, azok az országok, ahol a nyári hullám lecsengett, korlátozások nélkül úszták azt meg.