Mutatjuk, milyen tüneteket okoz az omikron

Az először 2021 novemberében, Botswanában és Dél-Afrikában azonosított omikron variáns a koronavírus minden eddigi korábban ismert formájánál gyorsabban tört globális dominanciára. Az eredeti omikron számos mutáción esett át, így megváltozott a fertőzőképessége, illetve az általa okozott betegségnek is eltérhetnek a tünetei – olvasható a koronavirus.gov.hu-n.

Főként megfázásszerű panaszokat okoz az omikron. Fotó: Getty Images

Mint ismertették, kezdetben a fertőzésekért a BA.1 és a BA.2 alvariánsok voltak felelősek, azonban 2022 elején Dél-Afrikában újabb alvariánsokat (BA.4 és BA.5) azonosították, amelyek idén tavasszal ismét megbetegedési hullámot indítottak el az országban. Kiemelték továbbá, hogy vizsgálatok szerint a BA.4 és a BA.5 lehetnek az eddigi leggyorsabban terjedő omikron változatok, amelyek Európa több országában már dominánssá váltak és Magyarországon is megjelentek.

A kormányzati tájékoztató oldal által idézett tanulmány szerint – amely 17 500, júliusban diagnosztizált nagy-britanniai beteg adatait vizsgálta – a 20 leggyakoribb COVID-19-tünet csökkenő sorrendben a következő: torokfájás (58 százalék), fejfájás (49 százalék), orrdugulás (40 százalék), száraz köhögés (40 százalék), orrfolyás (40 százalék), hurutos köhögés (37 százalék), rekedtség (35 százalék), tüsszögés (32 százalék), fáradtság (27 százalék), izomfájdalom (25 százalék), szédülés (18 százalék), duzzadt nyaki nyirokcsomók (15 százalék), szemfájdalom (14 százalék), megváltozott szaglás (13 százalék), mellkasi fájdalom, szorító érzés (13 százalék), láz (13 százalék), hidegrázás (12 százalék), légszomj (11 százalék), fülfájás (11 százalék), szaglásvesztés (10 százalék).

A vírus továbbra is a beoltatlanokat veszélyezteti a legjobban, ezért őket most is az oltás felvételére kérjük – írja a koronavirus.gov.hu, hozzátéve: az oltás kérhető a háziorvostól, házi gyermekorvostól, valamint felvehető a kórházi oltópontokon, ahová péntekenként időpontfoglalással és a nélkül is lehet menni.