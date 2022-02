MOK: a hamis oltási igazolások ellentétesek az orvosi esküvel

Ausztriában súlyos büntetés várhat azokra, akik nem veszik fel a COVID-19 elleni védőoltást.

A Magyar Orvosi Kamara elnöksége megdöbbenéssel értesül arról, hogy miközben a koronavírus-járvány több mint negyvenegyezer honfitársunk életét követelte, és már második éve hatalmas terhelést okoz az egészségügy dolgozóinak, vannak olyan kollégák, akik anyagi vagy egyéb érdekből hamis oltási igazolásokat, hamis teszteredményeket adnak ki - olvasható a MOK honlapján megjelent közleményben. Mint írják, az ilyen cselekedetek ellentétesek az orvosi esküvel és hivatással. Éppen ezért a MOK elnöksége minden érintett esetet mélyen elítél, egyben meg fogja tenni a szükséges és jogszerű etikai lépéseket az elkövetőkkel szemben.

A MOK mélyen elítéli, ha egy orvos hamis oltási igazolásokat vagy teszteredményeket állít ki. h i r d e t é s Fotó: Getty Images

A közelmúltban több hasonló esetre is fény derült Magyarországon. Csütörtökön beszámoltunk róla, hogy egy budapesti háziorvos és asszisztense - megalapozott gyanú szerint - valótlan tartalmú oltási igazolásokat állítottak ki azok számára, akik fizettek ezért. Alkalmanként 15-30 ezer forintot kértek ügyfeleiktől a hamis igazolásokért, és a Központi Nyomozó Főügyészség beszámolója alapján összesen legalább 60 millió forintot gyűjtöttek így össze. A rendelésen két rendőr is megjelent, akik előtt a háziorvos azzal a mondattal ürítette ki a fecskendőbe felszívott oltóanyagot, hogy "hadd fogyjon".

Szintén csütörtökön jelentette be a Magyar Tenisz Szövetség (MTSZ), hogy belső vizsgálatot indít, miután a szövetség tudomására jutott, hogy alapos gyanú szerint visszaélések történhettek a koronavírus-vírusfertőzés kimutatására szolgáló PCR-tesztekkel kapcsolatban. A visszaélésekben a szövetség egyes sportolói, edzői és munkavállalói is érintettek. Nem sokkal később a Semmelweis Egyetem arról adott ki közleményt, hogy felfüggesztette annak az orvosnak a munkavégzését, aki hamis PCR-teszteket állított ki az MTSZ tagjai számára. Mint kiderült, az egyetem nevében több esetben úgy állítottak ki negatív PCR-leletet, hogy az adott mintákat az intézmény laborja még csak nem is vizsgálta.

Péntek reggelig újabb 105 COVID-19-beteg hunyt el itthon. Jelenleg közel 4600 fertőzöttet kezelnek kórházban.