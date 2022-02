Koronavírus: több mint 100 haláleset itthon

Május elsejéig két oltással is érvényesek maradnak a védettségi igazolványok - jelentette be Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter.

A SARS-CoV-2 hazai felbukkanása óta így immár közel 1,62 millió fertőzést regisztráltak az országban. COVID-19-hez köthetően mindeddig 41741 beteg hunyt el itthon - derül ki a koronavirus.gov.hu kormányzati tájékoztató oldal legfrissebb jelentéséből. Az aktív fertőzöttek számát 227 ezerre becsülik jelenleg. Kórházban 4588 fertőzöttet kezelnek, közülük 168-an vannak lélegeztetőgépen.

Februárban is minden héten tartanak oltási akciót a kórházi oltópontokon. Fotó: MTI/Rosta Tibor

A jelentés szerint a fertőzések 94 százalékát immár a koronavírus gyorsan terjedő omikron variánsa okozza. A kormányzati tájékoztatás ezzel kapcsolatban arra hívja fel a figyelmet, hogy ma délután és szombaton is folytatódik az oltási akció a kórházi oltópontokon, illetve februárban minden csütörtök, pénteken és szombaton tartanak majd oltási akciót, amikor előzetes regisztráció és időpontfoglalás nélkül bárki kérheti COVID-19 elleni oltását a 12 éves vagy idősebb korosztályból. A központi oltópontokon továbbra is öt vakcina közül lehet választani, illetve immár a negyedik oltás is foglalható és felvehető, akár az oltási akciók keretében is.

Péntek reggelig 6,11 millióan kapták meg az alapimmunizáláshoz szükséges két vakcinadózist (Janssen-vakcina esetén az egyetlen oltást), míg a megerősítő harmadik oltást 3,71 millióan vették fel. A kormányzat mindenkinek javasolja a megerősítő oltást, aki négy hónapnál régebben kapta meg az előző oltását. Mint írják, a harmadik oltás felvételével 80-90 százalékosra emelhető a védettség.

A WHO járványügyi szakértője szerint a koronavírus omikron variánsának terjedőben lévő BA.2 változata nem tűnik súlyosabbnak, mint az eredeti BA.1 változat.