Koronavírusos rokon miatt a teljes násznép karanténba került

Egy ideje feloldották a koronavírus-járvány miatt bevezetett, esküvőkkel kapcsolatos korlátozásokat, így újra szabadon lehet lagzikat is tartani (200 főig). Ám sok menyasszony és vőlegény ennek ellenére inkább későbbre halasztja a nagy napját, tartva a fertőzésveszélytől és attól, hogy a násznép nem tud igazán felhőtlenül ünnepelni a COVID árnyékában. Elrettentő például szolgál annak a magyar párnak az esete is, akik most a mézesheteiket karanténban kénytelenek tölteni, miután az egyik esküvői vendégükről kiderült, hogy fertőzött.

Videóra vették, hogyan védenek a maszkok Látványos és tanulságos felvételeket készítettek amerikai kutatók arról, miként terjednek a köhögéssel vagy tüsszentéssel a levegőbe kerülő folyadékcseppek a lakosság által leggyakrabban használt szájmaszkokon keresztül. Az eredmények jól tükrözik, mennyire fontos is valójában a maszkviselés a koronavírus-járvány lassítása okán. Részletek itt.

Nem tesztelik a násznép tagjait

Az illető a menyasszony vagy vőlegény testvére volt és Németországból érkezett haza - tudta meg a teol.hu. Ugyan tesztelték az esemény előtt, de vélhetően még nem jutott az eredmény birtokába, ám miután kiderült, hogy fertőzött, a hatóság kénytelen volt elrendelni a teljes vendégsereg házi karanténját. A lap információja szerint azonban egyelőre náluk nem végzik el a koronavírustesztet, csak akkor, ha valaki tüneteket észlel magán.

A teol.hu-nak nyilatkozott egyébként annak az étteremnek a tulajdonosa is, ahol az esküvőt tartották. Elmondta, hogy ők a járványhelyzettől függetlenül mindig maximálisan ügyelnek a higiéniára. Fertőtlenítőszerrel mosnak fel és mosogatnak, valamint a kilincseket is takarítják. Most azonban aggódik, hogy híre megy a náluk történt fertőzésnek, és ebből káruk származik.

Egy indiai esküvőn egyenesen tragédiát okozott a koronavírus. A vőlegény ugyanis elkapta a fertőzést és két nappal később meghalt - a szomorú történetről az nlc.hu számolt be.