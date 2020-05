Koronavírus: Pest megyében is enyhítenek

Hétfőtől Pest megyében is érvényesek a vidéken korábban bevezetett enyhítések, így Magyarországon várhatóan csak a fővárosban maradnak életben a koronavírussal kapcsolatos szigorú korlátozások - ismertette Gulyás Gergely. A biztonsági szabályokat - tehát az arc eltakarását és a 1,5 méteres távolságot - azonban továbbra is országszerte be kell tartani.

A Pest Megyei Flór Ferenc Kórház COVID osztályának dolgozói. Fotó: MTI/kormany.hu/Árvai Károly

Újabb lazítások vidéken és Pest megyében

A kormány arról is döntött szerdán, hogy vidéken és Pest megyében hétfőtől már a zárt helyiségekben is fogadhatnak vendégeket az éttermek és a kávézók. Az ott tartózkodóknak azonban maszkot kell viselniük, amikor lehetséges, a dolgozóknak pedig a munkaidő teljes ideje alatt kötelező az arc eltakarása. A koronavírus elleni védekezés második szakaszában megnyitják továbbá a parkokat és a játszótereket, valamint a szállodák és a panziók is fogadhatnak vendégeket jövő héttől.

Nyártól megtarthatók az esküvők

A döntések értelmében a jelenlegi koronavírus-helyzet lehetővé teszi, hogy vidéken és Pest megyében június elsejétől megrendezzék az esküvőket - maximum 200 főig és a biztonsági intézkedések betartása mellett. Megtarthatók továbbá az ottalvást nem igénylő nyári gyermektáborok is, további döntés ezzel kapcsolatban a hónap végére várható.

Mi a helyzet a kórházakkal?

A miniszter tájékoztatása szerint az országban minden kórház legalább 10 napnyi készlettel rendelkezik a koronavírus elleni védekezéshez szükséges eszközökből. Elhangzott továbbá, hogy már napok óta csökken az új betegek, az áldozatok és az aktív fertőzöttek száma, és a vidéki enyhítések bevezetése után 11 nappal sem ugrott meg az esetek száma. A második hullám veszélye azonban komoly dolog, és lehetnek még néhány napig tartó emelkedések - figyelmeztetett Gulyás Gergely. Az egészségügyben ezért a kapacitással kapcsolatban rugalmasságra van szükség. Ugyan a korábban felszabadított összes kórházi ágy fenntartása már nem indokolt, de fontos, hogy legyen szabad mozgástér a járványhelyzet esetleges súlyosbodása esetén - fogalmazott a miniszter.

A budapesti lakóktól pedig türelmet kért Gulyás Gergely. Mint mondta, a koronavírus-járvány miatt bevezetett kijárási korlátozásokkal és a módosított boltnyitvatartással kapcsolatos esetleges enyhítésekről az elkövetkezendő napokban dönt majd az operatív törzs.

