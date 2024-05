Kiderült, hol vannak a legjobb fizetések itthon

Budapesten 2023-ban a teljes munkaidőben alkalmazásban állók havi nettó átlagkeresete 467 286 forint volt – derül ki a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) most kiadott Fókuszban a vármegyék, térségi összehasonlítás című kiadványából, amelynek legfőbb újdonságait a vg.hu szedte csokorba. A legalacsonyabb átlagbért tavaly Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében jegyezték fel 271 320 forintos nettó értékkel. Ez nemcsak a fővárosi bérszínvonaltól marad el jelentősen, de az országos átlagtól is.

Utóbbi az elmúlt évben 379 836 forint volt, fontos azonban megjegyezni, hogy a kiemelkedő budapesti fizetések nagy hatással bírtak rá. Beszédes ugyanis, hogy csupán két megye, Győr-Moson-Sopron és Komárom-Esztergom tudta meghaladni az országos átlagot. Előbbi közel 411 ezer forintos nettó átlagkereseti mutatóval, utóbbi pedig 379 872 forinttal – azaz mindösszesen 36 forintos eltéréssel. Arra egyébként évek óta nem volt példa, hogy két megye is elérje az országos átlagot. A tavalyi jó eredmény a vg.hu cikke szerint annak tudható be, hogy a fővárosban hosszú ideje átlag alatti a bérnövekedés üteme.

Érdekesség, hogy nem minden szektorban áll Budapest az élen. A fizikai munkát végzők több megyében is jobban keresnek, mint a fővárosban. Győr-Moson-Sopron megyében például nettó 359 802 forintot vihettek haza átlagosan, míg Budapest ennél lényegesen kevesebbet, 310 484 forintot.

Borítókép: Getty Images