Ezt ne felejtsd el a nyár előtt, ha van otthon légkondid

Még mielőtt a nyárhoz közeledve elkezdenénk aktívan használni a légkondicionálót, mindenképpen ajánlott szakemberrel kitisztíttatni azt. Dr. Noszek László, a Kistarcsai Flór Ferenc Kórház fül-orr-gégészeti osztályának vezetője az InfoRádiónak nyilatkozva rámutatott, hogy takarítás nélkül kórozók sokasága telepedhet meg ezekben az eszközökben, amelyek aztán használat közben a lakás légterébe jutva betegségeket terjeszthetnek. A fertőzésveszélyen túl arra is ügyelni kell továbbá, hogy a berendezésből áramló hideg levegő ne érje közvetlenül a testünket. Máskülönben könnyen megfázást okozhat, de rosszat tesz az ízületeknek is, sőt, kötőhártya-, fül- vagy arcüreggyulladást is előidézhet.

A légkondicionáló eszközökben sok szennyeződés megtapad megfelelő tisztítás nélkül. Fotó: Getty Images

Noszek doktor arra is felhívta a figyelmet, hogy lehetőség szerint ne csak éjszakára kapcsoljuk be az eszközt, hanem már lefekvés előtt is igyekezzünk megfelelően beállítani a hálószoba hőmérsékletet. Alvás közben ugyanis a túl nagy légáramlás szintén megbetegedésekhez vezethet. Hasonlóképpen azt is érdemes szem előtt tartani, hogy optimálisan a légkondi által beállított hőmérséklet legfeljebb 3-5 fokkal maradjon a kültéri hőmérséklet alatt. Az ennél nagyobb eltérés veszélyeztetheti az egészséget, akár felső légúti szövődményeket is kiválthat.

A fül-orr-gégész külön szót ejtett az interjúban az allergiásokról is, akiknek még elővigyázatosabbnak kell lenniük a klímaberendezésekkel. Azok ugyanis a belső levegőt áramoltatva a helyiségekben leülepedő allergéneket is felkavarják, ennél fogva súlyosbodó panaszokhoz, akár asztmás rohamhoz is vezethet a használatuk. Visszatérve a nem megfelelően tisztított légkondikból származó fertőzéses megbetegedésekre, dr. Noszek rávilágított: különösen a kisgyermekek, az idősek, a daganatos betegek, a krónikus tüdő- és fül-orr-gégészeti betegséggel élők, valamint a szív- és érrendszeri problémákkal küzdő betegek körében magas a kockázat.