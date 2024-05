Orvosmeteo: a hét legmelegebb napja lehet a hétfő

Napsütéses, meleg idővel indul a hét, a Kiderül előrejelzése szerint napközben akár 30 fokig emelkedhet a hőmérő higanyszála. Napközben egy melegfront is okozhat kellemetlenségeket.

A fátyol-, majd a déli óráktól képződő gomolyfelhők mellett napos idő valószínű. Északkeleten, keleten fordulhat elő néhol zápor, zivatar. A délnyugati szél sokfelé megélénkül, több helyen - főként a Dunántúlon - megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 28 fok között várható. Késő estére 14 és 20 fok közé hűl le a levegő.

Az előrejelzések szerint napközben melegfronti hatás várható, ami miatt a frontérzékenyek tünetei felerősödhetnek. Sokaknál jelentkezhet fejfájás, migrén, illetve a görcsös panaszok is felerősödhetnek. Álmatlanság, alvászavarok is okozhatnak gondot napközben. Az allergének száma a levegőben magas lehet, a hét közepén azonban - az esőzések hatására is - lecsökkenhet.