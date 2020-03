Koronavírus: temetésen, esküvőn is veszélyben lehetünk

A holttest veszélytelen

A központ felhívta a figyelmet, hogy az esküvőket halasszák el, a gyászszertartásokat inkább online, élő adásban nézzék végig a hozzátartozók, az ilyen jellegű eseményeken egyébként sem egyszerű megtartani a biztonságos két méteres távolságot - írja a Qubit. Az amerikai temetkezési vállalkozók szövetségéhez eljuttatott közleményében a CDC leszögezte: jelenlegi ismeretek szerint, hiába hunyt el valaki COVID-19-ben, a holttest veszélytelen, nem fertőz - természetesen a megfelelően betartott higiéniás feltételek mellett.

Esküvői ruhába öltözött párt fotóznak Sanghajban. A csapat több tagja maszkkal védekezik a koronavírus-fertőzés ellen. Fotó: Getty Images

A járvány vuhani kitörése után egyébként Hongkongban koporsóhiány lépett fel: a kormány bezáratta a koporsókészítő üzemeket a koronavírus terjedése miatt, a vuhani temetkezési vállalkozók pedig arra panaszkodtak, hogy mindössze két-három óra alvásra jut idejük egy nap.

Sorra maradnak el az esküvők

Nem a temetkezés az egyetlen iparág, ami belerokkanhat a koronavírusba: sorra maradnak el az esküvők is az egész világon. Ott, ahol még nem tiltották be a menyegzőket, a pároknak kell felelős döntést hozniuk: a kormány ajánlása ellenére is megtartják a lagzit, vagy - vállalva a súlyos anyagi károkat - inkább a biztonságot választják?

